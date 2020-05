"Europa musi dać dowód odwagi". List unijnych przywódców

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel napisali wspólny list z okazji Dnia Europy, w którym wyrazili nadzieję, że Unia Europejska "może wyjść z obecnego kryzysu jeszcze silniejsza niż wcześniej". Unijni przywódcy podkreślili, że "Europa musi dać dowód odwagi i zrobić wszystko, co trzeba, by chronić życie swoich obywateli".

Unijni przywódcy dziękują za "ducha solidarności i poczucie obywatelskiego obowiązku"

"Europa musi dać dowód odwagi"

Przywódcy zaapelowali o to, by pamiętać o duchu "kreatywności, odwagi i pragmatyzmu", jaki przyświecał Robertowi Schumanowi i Ojcom Założycielom zjednoczonej Europy.

"Te wielkie osobistości pokazały, że po to, by przezwyciężyć moment kryzysu, należy myśleć o polityce w nowy sposób i zerwać z przeszłością. Musimy zrobić to i my, i uznać, że po to, by wspierać ożywienie, potrzeba nowych idei i nowych narzędzi" - zauważyli Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli.