Świat

Kolejne polskie F-35 po raz pierwszy w powietrzu

Polski F-35
Polski myśliwiec F-35 w finalnym etapie produkcji
Źródło: X/F-35 Lightning II
Dwa kolejne polskie F-35 pierwszy raz wzbiły się w powietrze - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego. Łącznie wyprodukowano już siedem F-35 dla Polski. Na razie wszystkie są w USA - pierwsze mają trafić nad Wisłę w połowie przyszłego roku.

Z taśm produkcyjnych fabryki koncernu Lockheed Martin w Teksasie zjechało już siedem naszych F-35, które w polskim wojsku znane będą pod nazwą "Husarz". Polska zamówiła 32 takie maszyny.

"AZ-05, AZ-06 i AZ-07 wkrótce zostaną przebazowane z lotniska fabryki LM w bazie NAS Joint Reserve Base Fort Worth w Teksasie do bazy lotniczej Gwardii Narodowej USA-Ebbing ANGB w stanie Arkansas, gdzie wesprą proces szkolenia lotniczego polskich pilotów" - czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego WP.

Polskie F-35
Polski F-35
Polski F-35
Źródło: Sztab Generalny WP
Polski F-35
Polski F-35
Źródło: Sztab Generalny WP
Polski F-35
Polski F-35
Źródło: Sztab Generalny WP
Polski F-35
Polski F-35
Źródło: Sztab Generalny WP

Trwają intensywne szkolenia

Jak przypomniano, obecnie w USA trwają szkolenia na F-35 polskich pilotów i techników. Pierwszy lot polskiego pilota za sterami F-35 odbył się 31 stycznia. Od tamtego czasu dwóch pilotów ukończyło już kurs instruktora, a kolejni dwaj idą w ich ślady. Inni dwaj piloci - docelowo instruktorzy - rozpoczęli kurs konwersji z innego typu maszyn.

"Szkolenie w USA ukończyli już administratorzy systemów wsparcia eksploatacji oraz personel zabezpieczenia logistyczno-technicznego. W jego trakcie są także technicy i inżynierowie służby inżynieryjno-lotniczej różnych specjalności oraz personel wspierający. Część personelu SIL (Służby Inżynieryjno-Lotniczej - red.) właśnie rozpoczęła praktyczną część szkoleniową w bazie Ebbing ANGB" - informuje również sztab.

W bazie Ebbing stacjonują już cztery polskie F-35, a kolejne 3 dołączą do nich na przełomie listopada i grudnia. Ósmy samolot, który jako ostatni ma posłużyć do szkolenia Polaków w USA, ma dotrzeć do Ebbing w lutym przyszłego roku.

Polskie myśliwce F-35 efektownie zaprezentowane. Trafią najpierw do Arkansas
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Polska ma otrzymać F-35 w połowie 2026 roku

Jak informuje SGWP, dostawy kolejnych 14 samolotów zaplanowane na przyszły rok trafią już bezpośrednio do kraju. Pierwsze F-35 mają wylądować w Polsce w maju lub czerwcu.

Trafią one do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie obecnie stacjonuje część polskich F-16, oraz do 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie, gdzie stacjonowały wycofane niedawno poradzieckie Su-22. Obie bazy przechodzą obecnie gruntowną modernizację, by przygotować się do przyjęcia wymagających specjalnych warunków F-35.

Pozostałe 10 maszyn ma zostać dostarczonych do Polski między 2027 a 2029 rokiem. W 3. kwartale 2027 roku do kraju mają także dotrzeć te maszyny, które obecnie służą do szkoleń Polaków w USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek
Samolot myśliwski F-35 Raptor wykonuje pokaz lotniczy podczas niemieckiego święta wojskowego. Zdjęcie z czerwca 2024 roku
W Niemczech obawy o F-35. Niepewność, dyskusja i dementowana plotka
pap_20230601_35O
Wyjątkowe F-35. Pierwszy taki kraj na świecie
BIZNES

F-35 stają się standardowym wyposażeniem wojsk NATO

Umowa na zakup F-35 została podpisana na początku 2020 roku. Polska podpisała kontrakt o wartości 4,6 miliarda dolarów (około 16,8 miliarda złotych) na pozyskanie 32 samolotów bojowych F-35A. Jak wskazuje Sztab Generalny WP, była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Produkcja pierwszej maszyny zakończyła się w sierpniu 2024 roku, a całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.

Samoloty F-35 są produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin od 2006 roku, powoli stając się kluczowym samolotem bojowym Sojuszu Północnoatlantyckiego - wiele setek takich myśliwców posiadają USA. W Europie trafiają one między innymi do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Danii czy Czech.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Lightning II
Myśliwiec wielozadaniowy F-35 Lightning II
Źródło: PAP/Reuters - Maciej Zieliński

F-35 jako nowoczesne myśliwce piątej generacji znacząco poszerzą zdolności polskiego lotnictwa. Są one między innymi zbudowane w technologii stealth, utrudniającej ich wykrycie przez radary przeciwnika; wyposażone są także w szereg sensorów, zbierających dane z otoczenia i przekazujących je pilotowi oraz innym jednostkom na morzu czy na ziemi, na przykład systemom przeciwlotniczym Patriot.

Mogą także przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów przeciwnika na dystansie kilkuset kilometrów. Zgodę na zakup 821 tego typu pocisków Polska otrzymała od USA w marcu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polskie myśliwce
Sojusznicze myśliwce na polskim niebie
Polska
Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum
Zestrzeliwać Rosjan? "Powinniśmy ufać pilotom"
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski przemawiał w ONZ. Podał przykład Polski
OGLĄDAJ: Jak wygląda ochrona naszego nieba?
pc

Jak wygląda ochrona naszego nieba?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sztab Generalny WP

