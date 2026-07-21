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Świat

Wstrzymują loty do Dubaju. "Ze względów bezpieczeństwa"

Dubaj
Wojna na Bliskim Wschodzie. MSZ odradza podróże
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kolejna linia lotnicza wstrzymała loty w rejon Bliskiego Wschodu. Air France poinformowało o zawieszeniu operacji do i z Dubaju oraz Rijadu w najbliższych dniach. Polskie MSZ stanowczo odradza podróże w region Bliskiego Wschodu.

W związku z dynamiczną sytuacją na Bliskim Wschodzie, francuska linia lotnicza Air France poinformowała o zawieszeniu lotów do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Rijadu w Arabii Saudyjskiej.

Zgodnie z zaktualizowanymi w poniedziałek na stronie przewoźnika informacjami, "ze względów bezpieczeństwa w regionie", linia "jest zmuszona" zawiesić loty do i z Rijadu do 24 lipca (do 25 lipca w przypadku wylotów z Rijadu), zawiesić loty do i z Dubaju do 27 lipca (do 28 lipca w przypadku wylotów z Dubaju) oraz przedłużyć zawieszenie lotów do i z Bejrutu do 2 sierpnia włącznie.

Air France podkreśla, że "bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest absolutnym priorytetem", a decyzja o wznowieniu operacji będzie zależała od oceny bezpieczeństwa na miejscu, która "ulega ciągłym zmianom".

Linie lotnicze odwołują loty

W ostatnim czasie wielu innych przewoźników także podjęło decyzję o zawieszeniu niektórych połączeń w ten region. Na przykład British Airways zdecydowało o przedłużeniu wstrzymania lotów do Dubaju, Tel Awiwu, Bahrajnu i Ammanu aż do 25 października, a Air Canada wstrzymuje loty do Dubaju i Tel Awiwu do 24 października. Do tego dnia do Dubaju nie będzie latać też m.in. Finnair czy Singapore Airlines. Z kolei Lufthansa wstrzymała loty do ZEA do 13 września.

MSZ odradza podróże na Bliski Wschód

Polskie MSZ stanowczo odradza podróże w rejon Bliskiego Wschodu. "Apelujemy: potraktujcie nasze ostrzeżenia z najwyższą powagą! Większość krajów Bliskiego Wschodu ma najwyższy stopień ostrzeżeń: 'Odradzamy wszelkie podróże'" - napisał w serwisie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak czytamy w systemie Odyseusz, w rejonie Bliskiego Wschodu "możliwe są czasowe zamknięcia przestrzeni powietrznej oraz nagłe zawieszenia ruchu lotniczego. MSZ apeluje o bezwzględne śledzenie komunikatów linii lotniczych, monitorowanie sytuacji na bieżąco oraz rejestrację każdej podróży w systemie ODYSEUSZ, co zapewni Państwu dostęp do alertów bezpieczeństwa i usprawni podjęcie interwencji w sytuacji kryzysowej".

Wojna na Bliskim Wschodzie

Od kilku dni trwała seria amerykańskich ataków na Iran. Siły USA zaatakowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej. Z kolei irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej podał, że dwa tankowce stanęły w ogniu po eksplozjach, do których doszło, gdy próbowały przepłynąć przez Ormuz.

Źródło: BFM TV, The National News, tvn24.pl
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Tagi:
IranDubajUSAPodróżeTurystyka
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