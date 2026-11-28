Drony nad bazą USA w Anglii. Media o szczegółach
W trakcie zdarzenia 13 listopada na terenie bazy w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii ogłoszono alarm, a amerykański personel wojskowy wezwano do schronienia się. RAF Lakenheath, gdzie stacjonuje 48. Skrzydło Myśliwskie, jest największą bazą operacyjną amerykańskich myśliwców w Europie. Stacjonuje w niej prawie siedmiotysięczny personel.
Drony nad bazą USA
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych potwierdziły tego samego dnia, że zareagowały na możliwą "nieautoryzowaną aktywność dronów" w bazie i dodały, że "nie miało to wpływu na personel, samoloty ani infrastrukturę". O zdarzeniu informowało też brytyjskie ministerstwo obrony narodowej, ale do publicznej wiadomości podano niewiele szczegółów.
Źródła, na które powołał się w sobotniej publikacji "FT", ujawniły, że zaobserwowano około sześciu dronów krążących wokół bazy, a o związek z tym incydentem podejrzany jest Iran. Do ich odparcia użyto amerykańskiego systemu przeciwdziałania dronom. Bezzałogowce nie zostały jednak przejęte ani przez personel brytyjski, ani amerykański.
Brytyjskie MON w odpowiedzi na prośbę agencji Reuters o komentarz do doniesień "FT" oświadczyło, że policja resortu obrony i policja Suffolk "ściśle współpracowały z siłami bezpieczeństwa Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych" w sprawie dronów nad bazą. "Sytuacja została szybko opanowana, po czym w bazie RAF Lakenheath przywrócono standardowe środki bezpieczeństwa i ochrony sił zbrojnych" - poinformowało.
W Wielkiej Brytanii wykryto spisek terrorystyczny
"FT" przypomniał, że incydent z bazy Lakenheath jest kolejnym z serii zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, do których doszło w tym roku w brytyjskich bazach wykorzystywanych przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Najgłośniejszym z nich był domniemany spisek terrorystyczny w bazie RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire. Iran zaprzeczył, by miał jakikolwiek związek z tymi zdarzeniami.
28 lutego siły USA i Izraela zaatakowały wspólnie Iran. Intensywna faza wojny zakończyła się w kwietniu, a ciężar działań przeniósł się na blokady morskie i presję gospodarczą.