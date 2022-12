Operacja niemieckiej policji. Komunikat: unikać centrum Drezna

Niemiecka policja przeprowadza operację w związku z możliwym wzięciem zakładników w centrum Drezna. Służby przekazały, by unikać wychodzenia na ulice w tym rejonie.

Jak podało drezdeńskie radio, prawdopodobnie doszło do napadu z bronią w ręku, być może w jednej z galerii handlowych. Napastnik uciekł następnie w stronę starego miasta.

Dziennik "Bild" twierdzi jednak - powołując się na swoje źródła - że niezidentyfikowany napastnik zabił kobietę, potem wdarł się do siedziby jednej z rozgłośni radiowych, a następnie uciekł do centrum handlowego. To w tym ostatnim miejscu miał wziąć kilkoro zakładników. Nie wiadomo, czy ich tam przetrzymuje.