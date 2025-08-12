Logo strona główna
Świat

"Nieprzemyślana chęć zapewnienia przejrzystości". Światowe media o polskim KPO

|
Stosunki Polska-UE
Wiceminister funduszy o kontrolach dotacji z KPO
Źródło: TVN24
Zagraniczne media piszą o politycznej burzy wokół wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce. Zwracają uwagę na przykłady najbardziej kontrowersyjnych dotacji, przypominając zarazem, że środki z KPO dla Polski w czasach rządów PiS pozostawały niedostępne.
Kluczowe fakty:
  • Sposób wydatkowania części środków z KPO wywołał w ubiegłym tygodniu kontrowersje.
  • "Od flagowego projektu do magnesu na krytykę" - brzmi jeden z zagranicznych komentarzy politycznego sporu w Polsce.
  • O tym, jak wydawane są środki z KPO, czytaj więcej w portalu tvn24pl.

Spór o wydatkowanie unijnych funduszy rozgrzał Polskę w ubiegłym tygodniu po tym, jak na stronie rządowej udostępniono mapę, na której wyszczególniono firmy, których wnioski o dotacje ze środków KPO oceniono pozytywnie. Choć wsparcie dla tak zwanej branży HoReCa (hotelarsko-gastronomicznej) stanowiło jedynie około 0,6 procent środków z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), niektóre z przedsięwzięć wywołały kontrowersje, jak np. ekspresy do kawy, solarium, jachty, czy platforma e-learningowa do nauki gry w brydża.

Bitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły

FAŁSZBitcoiny, chwilówki, konsola... Na co środki z KPO nie poszły

Gabriela Sieczkowska
Pytania o pieniądze i dotacje z KPO. Komisja Europejska "czeka na efekty"

Pytania o pieniądze i dotacje z KPO. Komisja Europejska "czeka na efekty"

Polska

KPO dla Polski

Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie również poza granicami naszego kraju, a burzę o wydatkowanie unijnych środków w Polsce odnotowuje m.in. portal Politico. "Koalicja Donalda Tuska jest w kryzysie, odkąd nieprzemyślana chęć zapewnienia przejrzystości ujawniła, że część długo oczekiwanych pieniędzy z unijnego funduszu na odbudowę po pandemii COVID-19 trafiła do projektów budzących zdumienie, wśród nich klubu swingersów, pizzerii z solarium oraz sieci barów z wódką", czytamy w tekście opublikowanym w poniedziałek.

Dało to "prawicowej partii PiS nową amunicję przeciwko kruchej koalicji premiera Donalda Tuska", pisze Politico.

Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
Oświadczenie hotelarzy w sprawie dotacji z KPO

Oświadczenie hotelarzy w sprawie dotacji z KPO

BIZNES

Portal opisał historię KPO w Polsce słowami "od flagowego projektu do magnesu na krytykę" i przypomniał, że Bruksela zamroziła wypłatę środków za rządów PiS. Zrobiła to wówczas "z powodu obaw dotyczących praworządności, a ich odblokowanie było jedną z obietnic wyborczych Tuska w kampanii wyborczej w 2023 roku", zauważa. Powołując się na przedstawicieli polskich władz portal przekazał również, że wiele budzących wątpliwości zakupów ze środków z KPO było zgodnych z zasadami programu wynegocjowanymi przez rząd PiS w 2021 roku.

Teraz spór wokół unijnych środków stał się jednak dla głównej partii opozycji "pretekstem do podważenia zdolności Tuska do zarządzania koalicją i podkreślenia napięć między premierem a (Szymonem) Hołownią" - dodaje Politico, wyjaśniając czytelnikom, że resortem odpowiedzialnym za te fundusze kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 - partii, której szef mierzy się już z problemami wizerunkowymi po swoim nocnym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim.

"Kolejny cios dla Tuska"

O burzy wokół KPO napisał także brytyjski "The Telegraph". Dziennik wymienił dotacje, które wzbudziły największe kontrowersje, i przytoczył tłumaczenia niektórych przedsiębiorców. Na przykład właściciel firmy, zarejestrowanej pod tym samym adresem co klub swingersów, powiedział, że otrzymane pieniądze przeznaczył na zakup maszyn do obróbki metali, a nie na usługi seksualne", zauważa gazeta. Dziennik także przypomniał, że wypłata środków z KPO pozostawała zamrożona, gdy władzę w Polsce sprawował rząd PiS.

Pod koniec ubiegłego tygodnia o unijnym programie w Polsce pisał również Bloomberg. Portal przytoczył wypowiedzi przedstawicieli rządu zapowiadających podjęcie kroków w sprawie.

"Ten spór to kolejny cios dla Tuska, byłego przewodniczącego Rady Europejskiej, któremu udało się odblokować fundusze po wygraniu wyborów w 2023 roku, gdy obiecywał przywrócenie demokratycznego porządku w Polsce" - przekazał.

"Poprzedni rząd, w którym Kaczyński dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera, stracił dostęp do dziesiątek miliardów euro pomocy finansowej po tym, jak sądy UE orzekły, że reforma sądownictwa dała politykom zbyt duży wpływ na sędziów, co stanowi naruszenie standardów praworządności obowiązujących w UE" - przypomniał Bloomberg.

Tusk: w sprawie KPO winny jest jeden
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: w sprawie KPO winny jest jeden

Polska

Autorka/Autor: Maciej Wacławik // mm

Źródło: Politico, The Telegraph, Bloomberg, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica