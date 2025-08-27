Tusk i inni przywódcy jadą do Mołdawii. Celem "wsparcie proeuropejskiego kursu"

- Tematami rozmów przywódców z prezydentką Sandu mają być m.in. proces integracji Mołdawii z Unią Europejską, wojna w Ukrainie i zagrożenie hybrydowej agresji ze strony Rosji.
- "Wizyta ma na celu wsparcie proeuropejskiego kursu władz Mołdawii" - przekazała kancelaria premiera Tuska.
- Do spotkania dojdzie około miesiąc przed wyborami parlamentarnymi w tym państwie. Sandu ostrzegała, że Rosja może chcieć wpłynąć na proces wyborczy.
Według zapowiedzi strony mołdawskiej, trzech europejskich przywódców razem z prezydentką Mołdawii Maią Sandu wygłoszą wspólne oświadczenie w Pałacu Prezydenckim, a następnie zwrócą się do Mołdawian w trakcie specjalnego koncertu na Placu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego w Kiszyniowie.
Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Tusk, Macron i Merz podczas wizyty będą rozmawiać z Maią Sandu o procesie integracji Mołdawii z Unią Europejską. Poruszą również kwestie wojny w Ukrainie, bezpieczeństwa regionu i Europy, a także zagrożenia hybrydowego ze strony Rosji.
"Wizyta liderów ma na celu wsparcie proeuropejskiego kursu władz Mołdawii, szczególne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju" - podkreśliła kancelaria premiera.
O wizycie trzech europejskich liderów informował wcześniej Pałac Elizejski. Jak wskazał, politycy "potwierdzą swoje pełne poparcie dla bezpieczeństwa, suwerenności i europejskiej drogi Mołdawii".
Wizyta Tuska, Macrona i Merza w Mołdawii na miesiąc przed wyborami
28 września w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne. Sandu alarmowała w lipcu, że Rosja przygotowuje bezprecedensową ingerencję w proces wyborczy. - Federacja Rosyjska chce kontrolować Mołdawię, począwszy od jesieni - powiedziała wówczas dziennikarzom. Ostrzegła przed próbami destabilizacji sytuacji w kraju przez podmioty zewnętrzne i przed ofertami kupowania głosów wyborców.
Prorosyjskie partie w Mołdawii zapowiedziały, że mają zamiar startować w wyborach jako wspólny blok, aby zapewnić sobie zwycięstwo i pokonać obecny proeuropejski rząd.
Mołdawia zabiega o członkostwo w Unii Europejskiej
Mołdawia wystąpiła o członkostwo w UE w marcu 2022 r., a w czerwcu 2022 r. uzyskała status kraju kandydującego. Negocjacje akcesyjne formalnie rozpoczęto w czerwcu 2024 roku.
W połowie sierpnia portal Politico pisał, że Unia Europejska rozważa otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi, co miałoby wzmocnić pozycję prezydentki Mai Sandu i jej proeuropejskiego obozu, a także wysłać sygnał sprzeciwu wobec rosyjskich prób wpływu na głosowanie.
Autorka/Autor: sz
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP