Donald Trump w drodze do Atlanty. Odda się w ręce władz. Ma wpłacić kaucję i wyjść z aresztu

Były prezydent USA Donald Trump jest w drodze do Atlanty w stanie Georgia, gdzie odda się w ręce władz i usłyszy zarzuty w związku ze swym działaniem na rzecz odwrócenia wyników wyborczych w tym stanie w wyborach prezydenckich 2020 roku. CNN podkreślił, że spodziewane jest szybkie opuszczenie przez Trumpa aresztu hrabstwa Fulton po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 tysięcy dolarów.

W ubiegły poniedziałek śledczy w hrabstwie Fulton w Georgii postawili Donaldowi Trumpowi 13 zarzutów, z czego główny to uczestnictwo w grupie przestępczej, której celem było nielegalne obalenie wyników wyborów 2020 roku w tym stanie. Obok niego zarzuty usłyszy 18 innych osób, w tym jego były prawnik Rudy Giuliani i szef personelu Białego Domu Mark Meadows. Kilku współoskarżonych, w tym Giuliani i Meadows, już oddało się w ręce władz stanu Georgia.

Trump odda się w ręce władz

Na czwartek swoje stawienie się w areszcie hrabstwa Fulton zapowiedział także były prezydent USA . Portal stacji CNN przed godziną 22 czasu polskiego poinformował, że Trump opuścił swój klub golfowy w stanie New Jersey i udał się do Atlanty.

"Muszę szykować się do wyjazdu do Atlanty w Georgii, gdzie morderstwa i inne brutalne przestępstwa osiągnęły niewidziany wcześniej poziom, by zostać ARESZTOWANYM przez radykalnie lewicową prokurator okręgową Fani Willis" - napisał w czwartek Trump na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social.