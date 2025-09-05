Logo strona główna
Świat

Donald Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20. Zaprosimy też inne kraje jako obserwatorów

Donald Trump w Ogrodzie Różanym
Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20
Źródło: TVN24
Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział w piątek, że "wysłał już zaproszenie" do Polski na szczyt G20 czyli 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Odbędzie się on w 2026 roku w Miami na Florydzie.

- Zaprosimy inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mieli coś do powiedzenia. Ale zaprosiłem już Polskę, wysłałem im zaproszenie. Świetnie, że właśnie tu byli, jak wiecie, był tu wspaniały przywódca, wspaniały nowy przywódca - mówił Trump, odnosząc się do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Pytany o to, czy zaprosi również Rosję - która jest pełnym członkiem G20 - odparł, że musi się nad tym zastanowić.

O włączenie Polski do grona G20 kilka dni temu w czasie wizyty w USA zabiegał w rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio szef MSZ Radosław Sikorski.

Już po tej rozmowie doszło do spotkania Nawrockiego z Trumpem w Białym Domu.

Trump powiedział też w piątek, że nie uda się na tegoroczny szczyt przywódców G20 do Republiki Południowej Afryki, a zamiast niego pojedzie tam wiceprezydent J.D. Vance.

Autorka/Autor: adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BONNIE CASH /PAP/EPA

Donald TrumpPolskaPolityka zagraniczna USAUSAG20RosjaRadosław SikorskiKarol Nawrocki
