Trump: zaprosiłem Polskę na szczyt G20 Źródło: TVN24

- Zaprosimy inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mieli coś do powiedzenia. Ale zaprosiłem już Polskę, wysłałem im zaproszenie. Świetnie, że właśnie tu byli, jak wiecie, był tu wspaniały przywódca, wspaniały nowy przywódca - mówił Trump, odnosząc się do wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie.

Pytany o to, czy zaprosi również Rosję - która jest pełnym członkiem G20 - odparł, że musi się nad tym zastanowić.

O włączenie Polski do grona G20 kilka dni temu w czasie wizyty w USA zabiegał w rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio szef MSZ Radosław Sikorski.

Już po tej rozmowie doszło do spotkania Nawrockiego z Trumpem w Białym Domu.

Trump powiedział też w piątek, że nie uda się na tegoroczny szczyt przywódców G20 do Republiki Południowej Afryki, a zamiast niego pojedzie tam wiceprezydent J.D. Vance.