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Świat

Donald Trump zapowiada atak na Iran. "Oni wiedzą, że to nadchodzi"

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Donald Trump
Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Teraz jest nasza kolej i zobaczymy, czy w pewnym momencie dojdziemy do porozumienia - powiedział prezydent USA Donald Trump, zapowiadając "bardzo mocne" ataki na Iran. Słowa te padły w związku z atakiem dronowym na statek magazynujący gaz w Egipcie.

Donald Trump powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że został poinformowany o środowym ataku na statek w Egipcie. Jak podała agencja Reuters, tego dnia jednostka służąca jako magazyn gazu w porcie Damietta nad Morzem Śródziemnym została zaatakowana dronem. Zapaliła się, a ogień przeniósł się na kolejny statek. Media i egipski rząd nie podały, do kogo należał dron. Żadna grupa nie wzięła też odpowiedzialności za atak.

- Będziemy to prostować. W międzyczasie będziemy uderzać w nich bardzo mocno. Oni wiedzą, że to nadchodzi - oświadczył Trump, odnosząc się do Iranu. - Próbowali ostatnio strzelać. Mieliśmy pięć rakiet lecących z prędkością 8 500 mil na godzinę [około 13 679 km/h - red.] i wszystkie pięć rakiet zostało zestrzelonych - dodał.

Jak podało wojsko USA, nocą z wtorku na środę Iran przeprowadził atak wymierzony w amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. - Więc teraz jest nasza kolej i zobaczymy, czy w pewnym momencie dojdziemy do porozumienia. Ale uderzymy ich bardzo mocno - zagroził Trump.

Polityka celna USA wobec Rosji i Iranu

Trump rozmawiał z mediami w Gabinecie Owalnym w czasie wydarzenia, na którym ogłosił przebudowę międzynarodowego portu lotniczego Dulles pod Waszyngtonem. Koszty prac szacowane są na około 22 miliardów dolarów.

Prezydent został też zapytany między innymi o wtorkowe spotkanie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że było to dobre spotkanie oraz że powiedział Zełenskiemu, aby zakończył wojnę. Trump dodał, że chciałby, aby do ustawy dotyczącej sankcji na Rosję dodano zapis umożliwiający mu nakładanie ceł dotyczących Iranu.

We wtorek Senat USA zagłosował za dalszymi pracami nad projektem ustawy nazwanym na cześć jego współautora - republikańskiego senatora Lindseya Grahama, który zmarł 11 lipca. Projekt upoważnia prezydenta USA do wprowadzenia ceł w wysokości do 100 procent wobec pięciu największych nabywców rosyjskiej ropy i gazu.

Projekt uderza też w rosyjską flotę cieni i pięć państw najbardziej pomagających Rosji w obchodzeniu sankcji dotyczących sektora energetycznego. Ustawa ma także rozszerzać sankcje wobec Iranu - o dodanie tego zapisu apelował Trump. Projekt musi przejść przez Senat, a następnie przez Izbę Reprezentantów, której prace po letniej przerwie zostaną wznowione we wrześniu.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Źródło: PAP
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Tagi:
USADonald TrumpIranUSA - IranKonflikty zbrojne IranuNapięcie USA - Iran
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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