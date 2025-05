Trump: co do diabła stało się z Putinem? Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Trump skrytykował Putina po niedzielnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.

Prezydent USA zapowiedział, że rozważy dodatkowe sankcje na Rosję.

Zdaniem Trumpa Putin "zupełnie zwariował". Przyznał, że jest "zaskoczony" jego działaniem.

Szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko podał, że w niedzielę w Ukrainie w wyniku rosyjskich ataków na 30 miast i osiedli zginęło 12 osób, a wśród nich troje dzieci. Rannych zostało 66 osób.

Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami na lotnisku w Morristown w New Jersey, skąd wracał do Białego Domu.

- Nie podoba mi się to, co robi Putin. Zabija wielu ludzi. Co, do diabła, stało się z Putinem? Znam go od dawna, zawsze się z nim dogadywałem, ale on wystrzeliwuje rakiety w miasta i zabija ludzi. To mi się nie podoba. Jesteśmy w trakcie rozmów, a on strzela rakietami w Kijów i inne miasta. Wcale mi się to nie podoba - powiedział dziennikarzom. Przyznał, że jest "bardzo zaskoczony" zachowaniem Putina.

Pytany bezpośrednio o to, czy rozważy nałożenie dodatkowych sankcji, odparł: "absolutnie".

Wcześniej rosyjskie bombardowanie potępił specjalny wysłannik ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg, oskarżając Rosję o łamanie prawa konfliktów zbrojnych.

"Bezmyślne zabijanie kobiet i dzieci w ich domach nocą jest wyraźnym naruszeniem protokołów pokojowych z Genewy z 1977 roku mających na celu ochronę niewinnych. Te ataki są haniebne. Zatrzymajcie zabijanie. Wstrzymajcie ogień natychmiast" – napisał Kellogg.

Trump: Putin zupełnie zwariował

Trump o Putinie pisał też w na portalu Truth Social. Powtórzył swoją wcześniejszą diagnozę, że "coś się stało z Władimirem Putinem", lecz posunął się dalej w swojej krytyce.

"Zawsze miałem bardzo dobre stosunki z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. Zupełnie zwariował! Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - napisał. "Zawsze mówiłem, że chce CAŁEJ Ukrainy, a nie tylko jej części" - napisał. Stwierdził, że "jeśli to zrobi, doprowadzi to do upadku Rosji!".

Trump wielokrotnie wcześniej wspominał, że Putin chciał całej Ukrainy, ale rzekomo zrezygnował z tych ambicji ze względu na niego.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Mimo tej krytyki amerykański prezydent równocześnie upomniał prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za jego - według oceny Trumpa - szkodliwe wypowiedzi.

"Podobnie prezydent Zełenski nie robi swojemu krajowi żadnych przysług, mówiąc w sposób, w który mówi. Wszystko, co wychodzi z jego ust, powoduje problemy, nie podoba mi się to i lepiej niech to się skończy" - zagroził Trump.