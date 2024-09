Najostrzejsze do tej pory słowa Trumpa o Ukrainie

Donald Trump uważa, że przez wsparcie USA dla Kijowa "Ukrainy już nie ma". Były prezydent USA stwierdził, że można było zawrzeć układ z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i nikt by nie zginął. Tymczasem republikanie oskarżają Kijów o ingerencję w wybory i domagają się zwolnienia ambasadorki kraju w Waszyngtonie.

- Oni spowodowali tę sytuację, a teraz nie mają z niej wyjścia. Po prostu nie wiedzą, co robić, bo Ukrainy już nie ma, to już nie jest Ukraina. Nigdy nie uda się zastąpić tych miast i miasteczek ani zastąpić zmarłych ludzi, tak wielu zmarłych ludzi - powiedział Donald Trump podczas wiecu w Mint Hill w Karolinie Północnej.

Były prezydent stwierdził, że Biden mógł zawrzeć układ z Władimirem Putinem przed jego agresją, w wyniku czego "nikt by nie zginął i nie byłoby ani jednej złotej wieży roztrzaskanej, leżącej na boku".

- Można było zawrzeć umowę, gdybyśmy mieli kompetentnego prezydenta, a nie prezydenta, który cierpiał na wszystko. A Biden i Kamala pozwolili na to, karmiąc Zełenskiego pieniędzmi i amunicją, jakich żaden kraj nigdy wcześniej nie widział - mówił Trump, po raz kolejny drwiąco nazywając ukraińskiego prezydenta "najlepszym sprzedawcą na Ziemi". - Ale teraz Ukrainie brakuje żołnierzy - dodał.

Jak pisze CNN, Trump wytknął też Zełenskiemu, że ten "nie chciał podpisać żadnej umowy" z Putinem w sprawie jego własnego narodu, "a każda byłaby lepsza od tego, co mamy obecnie" - na froncie. Nazwał go też "prawdopodobnie najlepszym sprzedawcą na Ziemi", bo według Trumpa każda wizyta Zełenskiego w USA dawała mu "60 miliardów dolarów".

Odwołane spotkanie Zełenskiego z Trumpem

Środowe słowa Trumpa były dotąd najostrzejszymi, jakich użył do określenia wojny na Ukrainie oraz krytyki zarówno obecnej administracji, jak i ukraińskiego prezydenta. Jego wypowiedź miała miejsce w dniu, w którym według pierwotnych planów Trump miał spotkać się z Zełenskim w Nowym Jorku, jednak ostatecznie spotkanie odwołano.

To m.in. wynik wypowiedzi Zełenskiego dla "New Yorkera". Skrytykował on w nich zarówno Trumpa, jak i jego kandydata na wiceprezydenta, senatora JD Vance'a, którego określił mianem "zbyt radykalnego" w związku z przedstawionym przez niego planem zakończenia wojny w Ukrainie polegającym na zawieszeniu broni wzdłuż obecnych linii frontu.