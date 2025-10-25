Logo strona główna
Świat

Trump uderza w "przywódcę narkotykowego"

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro na propalestyńskim proteście w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na prezydenta Kolumbii Gustavo Petro – poinformował departament skarbu. USA zarzucają mu, że pozwalał na produkcję narkotyków i ich przemyt do Stanów. Sankcje objęły jego żonę, syna i bliskiego współpracownika kolumbijskiego polityka.

Sekretarz skarbu Scott Bessent oświadczył, że "od objęcia władzy przez prezydenta Gustavo Petro produkcja kokainy w Kolumbii osiągnęła najwyższy poziom od dziesięcioleci".

Według niego narkotyki z Kolumbii "zalewają USA i trują Amerykanów". Minister zarzucił prezydentowi Kolumbii, że "pozwolił rozkwitnąć kartelom narkotykowym i odmówił powstrzymania tej działalności".

"Dziś prezydent Trump podejmuje silne działania, by bronić naszego kraju i jasno dać do zrozumienia, że nie będziemy tolerować przemytu narkotyków" - oznajmił Bessent.

Prezydent Kolumbii Gustavo Petro
Prezydent Kolumbii Gustavo Petro
Źródło: Carlos Ortega/PAP/EPA

Trump oskarża prezydenta Kolumbii

W ubiegłą niedzielę Trump oskarżył prezydenta Kolumbii o zachęcanie do produkcji narkotyków, nazywając go "przywódcą narkotykowym". Ogłosił przy tym wstrzymanie pomocy dla Kolumbii i zagroził, że jeśli Petro nie zlikwiduje zakładów produkujących narkotyki, zrobi to Ameryka.

Kolumbia jest jednym z największych sojuszników i odbiorców pomocy wojskowej USA w Ameryce Łacińskiej.

Lewicowy prezydent Kolumbii już wcześniej był oskarżany o przyzwalanie na rozrost produkcji kokainy i innych narkotyków w swoim kraju, z czego duża część jest przemycana do Stanów Zjednoczonych.

Trump już kilkakrotnie spierał się ze znanym z kontrowersyjnych wypowiedzi Petro. Na początku swojej drugiej kadencji prezydent USA zagroził nałożeniem sankcji i ceł na towary z Kolumbii, gdy Petro odmówił przyjęcia deportowanych migrantów.

Donald Trump zapowiedział operacje lądowe przeciwko zagranicznym kartelom narkotykowym
Trump chce atakować na lądzie. "Powiedziałem im, że to będzie następne"
Do ataku na łódź miało dojść u wybrzeży Ameryki Południowej
USA uderzyły w kolejną łódź, tym razem na Pacyfiku
USS Gerald R. Ford pap_20250917_1TC
"Do niszczenia kartelów narkotykowych". Wysyłają najnowszy lotniskowiec

Prezydent Kolumbii o "nielegalnych atakach"

Podczas wystąpienia w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Petro wezwał do wszczęcia śledztwa w sprawie nielegalnych - jego zdaniem - ataków USA na łodzie podejrzane o przewożenie narkotyków na Morzu Karaibskim.

Wziął też wówczas udział w proteście ulicznym w Nowym Jorku, wzywając amerykańskich żołnierzy do nieposłuszeństwa wobec rozkazów Trumpa. Po tym incydencie władze USA unieważniły wizę kolumbijskiemu przywódcy.

pc

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Carlos Ortega/PAP/EPA

KolumbiaGustavo PetroUSANarkotyki
