Zełenski spotkał się z Trumpem. "Do tanga trzeba dwojga"

Zełenski: wojna w Ukrainie musi zostać zatrzymana

Trump: będę współpracować z Ukrainą i Rosją

Trump powiedział, że będzie współpracował zarówno z Ukrainą, jak i Rosją, aby zakończyć wojnę. - Bardzo chcę pracować z obiema stronami, by spróbować to zakończyć. W pewnym momencie to musi się skończyć. On (Zełenski - red.) przeszedł przez piekło. Jego kraj przeszedł przez piekło, jak niewiele krajów dotąd. Nikt nigdy nie widział czegoś takiego, to okropna sytuacja - mówił republikanin. Zaznaczył, że jako prezydent USA miał świetne relacje z prezydentem Zełenskim. - Mam także bardzo dobre relacje z prezydentem Putinem. Jak wygramy ta sprawa zostanie bardzo szybko rozwiązana - oświadczył.