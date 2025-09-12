Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić Źródło: TVN24

W piątek prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Fox News. - Moja cierpliwość do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina szybko się kończy - powiedział w nim.

Trump po raz kolejny był pytany o sprawę rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. - Nie chcę nikogo bronić, w Polsce zostały te drony zestrzelone. W ogóle nie powinno być ich w pobliżu Polski - stwierdził prezydent USA.

Gdy prowadzący program dziennikarze Fox News zasugerowali, że winą za przedłużający się konflikt na Ukrainie należy obarczyć rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, prezydent powiedział, że źródłem problemu jest "gigantyczna nienawiść między nim i (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim".

Ocenił też, że "do tanga trzeba dwojga" i trudno jest doprowadzić do tego, by Zełenski i Putin zajęli podobne stanowisko w sprawie zakończenia wojny.

- Bardzo mocno uderzymy (Rosję) sankcjami na banki i ropę oraz cłami - powiedział, po czym dodał: - Ale ja to już zrobiłem. Zrobiłem dużo.

Prezydent nie wyjaśnił, jakie właściwie kroki ma ewentualnie zamiar podjąć i czy miał na myśli całkiem nowe sankcje. Oświadczył też: - Pamiętajcie, że to jest problem Europy, znacznie bardziej niż nasz problem.

Trump o rosyjskich dronach w Polsce

W czwartek Trump zapytany przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, stwierdził, że "to mogła być pomyłka".

- Niezależnie od tego nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy – dodał.

Wcześniej, w środę napisał w swoim serwisie Truth Social: "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" (w oryginale: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!"). Tego samego dnia rozmawiał telefonicznie z prezydentem Karolem Nawrockim. Według informacji "Faktów" TVN prezydent USA potwierdził amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki.