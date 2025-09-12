Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić

Donald Trump
Trump o rosyjskich dronach: nie chcę nikogo bronić
Źródło: TVN24
- Moja cierpliwość do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina szybko się kończy - powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla stacji Fox News. Amerykański przywódca po raz kolejny był pytany o przekroczenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W piątek prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Fox News. - Moja cierpliwość do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina szybko się kończy - powiedział w nim.

Trump po raz kolejny był pytany o sprawę rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. - Nie chcę nikogo bronić, w Polsce zostały te drony zestrzelone. W ogóle nie powinno być ich w pobliżu Polski - stwierdził prezydent USA.

Gdy prowadzący program dziennikarze Fox News zasugerowali, że winą za przedłużający się konflikt na Ukrainie należy obarczyć rosyjskiego przywódcę Władimira Putina, prezydent powiedział, że źródłem problemu jest "gigantyczna nienawiść między nim i (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Ocenił też, że "do tanga trzeba dwojga" i trudno jest doprowadzić do tego, by Zełenski i Putin zajęli podobne stanowisko w sprawie zakończenia wojny.

- Bardzo mocno uderzymy (Rosję) sankcjami na banki i ropę oraz cłami - powiedział, po czym dodał: - Ale ja to już zrobiłem. Zrobiłem dużo.

Prezydent nie wyjaśnił, jakie właściwie kroki ma ewentualnie zamiar podjąć i czy miał na myśli całkiem nowe sankcje. Oświadczył też: - Pamiętajcie, że to jest problem Europy, znacznie bardziej niż nasz problem.

Trump o rosyjskich dronach w Polsce

W czwartek Trump zapytany przez korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, stwierdził, że "to mogła być pomyłka".

- Niezależnie od tego nie jestem zadowolony z niczego, co ma związek z całą tą sytuacją, ale mam nadzieję, że to się skończy – dodał.

Wcześniej, w środę napisał w swoim serwisie Truth Social: "O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!" (w oryginale: "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!"). Tego samego dnia rozmawiał telefonicznie z prezydentem Karolem Nawrockim. Według informacji "Faktów" TVN prezydent USA potwierdził amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa dla Polski i poparł dyskusję w NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki.

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump odpowiedział na pytanie o rosyjskie drony w Polsce

Polska

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAWładimir PutinRosja
Czytaj także:
Dariusz Matecki
USA zapowiadają działania wobec cudzoziemców. Matecki chętny, by przekazać "listę osób"
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczęte. Gospodarze dostali tęgie lanie
EUROSPORT
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO
Celował do policjantów
Uciekał przed policjantami, nagle zwolnił i wymierzył w nich bronią. Nagranie
Łódź
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
WARSZAWA
tesla robot humanoid shutterstock_2657853351
Tesla zmienia strategię: priorytetem Optimus zamiast aut
BIZNES
Japoński F-15
Japonia wysyła myśliwce do krajów Zachodu. To pierwsza taka misja
Świat
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
WARSZAWA
Mikoła Statkiewicz przy granicy z Litwą
Wczoraj uwolniony i wczoraj "zabrany przez zamaskowanych ludzi". Gdzie jest Statkiewicz
Świat
Czosnówka, rosyjski dron
Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury
Lublin
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi nad czterema województwami
METEO
imageTitle
Sprinter na dopingu. Długa dyskwalifikacja medalisty mistrzostw świata
EUROSPORT
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
WARSZAWA
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
METEO
Bożena Batycka
Zarabiała ogromne pieniądze i wiodła luksusowe życie. Wszystko straciła
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wysoko postawiony policjant na szkoleniu, wcześniej pił alkohol. Są konsekwencje
Rzeszów
shutterstock_1501176602
NFZ: sprawozdanie przyjęte, ale potrzeby rosną
Zdrowie
Viktor Orban
Orban o wojnie i Polakach. "Są w tym po uszy"
Świat
XII Zjazd Gnieźnieński
XII Zjazd Gnieźnieński o "odwadze pokoju". Trwają spotkania, warsztaty i dyskusje
Poznań
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
W tych zawodach zarabia się "za mało"
BIZNES
31-latka była w samochodzie, w który uderzył pociąg
Miał zabić żonę i upozorować wypadek. Matka ofiary zwróciła się do oskarżonego
Trójmiasto
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Po zabójstwie Charliego Kirka. "Ludzie w tym budynku są śmiertelnie przerażeni" 
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
METEO
Wypadek w Zakopanem
Samochód stoczył się ze skarpy i uderzył w drzewo
Kraków
Dom dziecka, Tomisławice
Dostał 25 lat więzienia za zbrodnię w domu dziecka, "żałuje tego, co się stało". Jest apelacja
Łódź
lekarz
O nowotworach dziecięcych prawie się nie mówi. "Wypieramy to ze swojej świadomości"
Piotr Wójcik
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy
Świat
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
18-latek zginął na przejściu dla pieszych
Katowice
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
Kaczyński o słowach Trumpa: uważam inaczej
Polska
Sikorski spotkał się z Zełenskim w Kijowie
Sikorski z Zełenskim. Trzy tematy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica