Donald Trump pyta o tunel z Rosji do USA. Rozbrajająco szczera odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

Donald Trump w piątek, w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, został zapytany, co uważa o proponowanym przez Kreml pomyśle wybudowania tunelu łączącego Rosję ze Stanami Zjednoczonymi przez cieśninę Beringa.

- Tunel z Rosji na Alaskę? Właśnie o tym usłyszałem. To jest ciekawe, będę musiał o tym pomyśleć - odparł prezydent USA.

Zełenskiego pomysł "nie cieszy"

W tym momencie Trump zwrócił się do Zełenskiego, którego pokazywały kamery, i zapytał, co o tym myśli. W reakcji na to pytanie prezydent Ukrainy uśmiechnął się, rozłożył ręce i powiedział: "mnie to nie cieszy".

Wołodymyr Zełenski w Białym Domu Źródło: Reuters

- Tak myślałem, że to się nie spodoba - wtrącił Trump.