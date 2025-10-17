Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Donald Trump pyta o tunel z Rosji do USA. Rozbrajająco szczera odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

Wołodymyr Zełeński
Trump o propozycji tunelu z Rosji do USA: muszę o tym pomyśleć. Pytanie odbił do Zełenskiego
Źródło: Reuters/TVN24
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że dowiedział się o pomyśle połączenia Rosji z jego krajem podwodnym tunelem i stwierdził, że "będzie musiał o tym pomyśleć". O zdanie zapytał też obecnego w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego.

Donald Trump w piątek, w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, został zapytany, co uważa o proponowanym przez Kreml pomyśle wybudowania tunelu łączącego Rosję ze Stanami Zjednoczonymi przez cieśninę Beringa.

- Tunel z Rosji na Alaskę? Właśnie o tym usłyszałem. To jest ciekawe, będę musiał o tym pomyśleć - odparł prezydent USA.

Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian

Zełenskiego pomysł "nie cieszy"

W tym momencie Trump zwrócił się do Zełenskiego, którego pokazywały kamery, i zapytał, co o tym myśli. W reakcji na to pytanie prezydent Ukrainy uśmiechnął się, rozłożył ręce i powiedział: "mnie to nie cieszy".

Wołodymyr Zełenski w Białym Domu
Wołodymyr Zełenski w Białym Domu
Źródło: Reuters

- Tak myślałem, że to się nie spodoba - wtrącił Trump.

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosjaPolityka zagraniczna USAPolityka zagraniczna RosjiDonald TrumpUSAStosunki Rosja - USAWołodymyr ZełenskiUkrainaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
BIZNES
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek na hulajnodze elektrycznej potrącił 90-latkę na chodniku
WARSZAWA
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Silny wiatr i ulewy. IMGW ostrzega tę część kraju
METEO
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
BIZNES
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
BIZNES
Peter Szijjarto
Szef węgierskiego MSZ komentuje wpis Tuska. "Skandaliczne"
BIZNES
imageTitle
Podium Polaka w cieniu tragedii. Śmierć na Rajdzie Maroka
EUROSPORT
imageTitle
Wymiana ciosów w Lublinie. Czerwona kartka zmieniła losy meczu
EUROSPORT
Karoline Leavitt wdała się w sprzeczkę z dziennikarzem AP podczas briefingu prasowego
Zapytał o Budapeszt. Obraźliwa odpowiedź rzeczniczki Białego Domu
Świat
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
"Miałam wrażenie, że obserwuję czerwie z filmu 'Diuna'"
METEO
Wołodymyr Zełensky
Tomahawki na front? Zełenski zasugerował, co Ukraina mogłaby dać w zamian
Świat
Książę Andrzej
"Muszę pójść o krok dalej". Oświadczenie księcia Andrzeja
Świat
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
BIZNES
imageTitle
Kto obok Świątek? Skład Polski na Billie Jean King Cup
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk o "komunikacie" z Warszawy. "Spodziewałem się go prędzej czy później"
Polska
Tusk
Tusk czeka na wynik spotkania w Waszyngtonie
Polska
Pościg ulicami Wyszkowa
Pościg ulicami Wyszkowa. Kierowca po narkotykach i bez uprawnień
WARSZAWA
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Tutaj nocą dość mocno popada
METEO
Ulica Białołęcka zostanie rozbudowana
Po deszczu ta ulica zmienia się w rozlewisko. Wreszcie ją przebudują
WARSZAWA
Policja
Ciało mężczyzny w rowie
Katowice
Sklep spożywczy
Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"
BIZNES
imageTitle
Wyeliminował byłego mistrza świata seniorów i obronił honor Polaków
EUROSPORT
Zderzenie czterech aut w Wielkopolsce
Zderzenie czterech aut na drodze krajowej
Poznań
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki jechał za szybko, stracił stanowisko i prawo jazdy
Kraków
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Pułkownik został prezydentem
Świat
Brigitte Bardot
Brigitte Bardot wyszła ze szpitala
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają
BIZNES
Zderzenie na Grochowskiej
Wbił się w auto dostawcze
WARSZAWA
Wydra "ukradła" deskę surferce
Wydra zabrała deskę surferce
METEO
Zderzenie busów na A1
Zderzenie busów na autostradzie A1
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica