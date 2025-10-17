Donald Trump pyta o tunel z Rosji do USA. Rozbrajająco szczera odpowiedź Wołodymyra Zełenskiego

Donald Trump w piątek, w trakcie wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, został zapytany, co uważa o proponowanym przez Kreml pomyśle wybudowania tunelu łączącego Rosję ze Stanami Zjednoczonymi przez cieśninę Beringa.
- Tunel z Rosji na Alaskę? Właśnie o tym usłyszałem. To jest ciekawe, będę musiał o tym pomyśleć - odparł prezydent USA.
Zełenskiego pomysł "nie cieszy"
W tym momencie Trump zwrócił się do Zełenskiego, którego pokazywały kamery, i zapytał, co o tym myśli. W reakcji na to pytanie prezydent Ukrainy uśmiechnął się, rozłożył ręce i powiedział: "mnie to nie cieszy".
- Tak myślałem, że to się nie spodoba - wtrącił Trump.
Autorka/Autor: sz/akw
Źródło: TVN24, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: AARON SCHWARTZ/EPA/PAP