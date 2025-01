"FT": przywódca Chin nie przyjedzie ​​na inaugurację Donalda Trumpa

Chiński przywódca Xi Jinping nie przyjedzie na inaugurację prezydentury Donalda Trumpa, chociaż miał być na nią zaproszony - informuje "Financial Times". Według dziennika, Pekin wyśle w zamian wysokiego rangą urzędnika.

W czwartek "Financial Times" poinformował, że prezydent Chin Xi Jinping nie przyjedzie na inaugurację drugiej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu, która odbędzie się 20 stycznia. Jak podano, powołując się na kilku informatorów, Pekin poinformował już o tym Zespół ds. przekazania władzy Donaldowi Trumpowi.

W zamian Pekin ma wysłać wysokiego rangą przedstawiciela chińskich władz, który w Waszyngtonie ma odbyć rozmowy z otoczeniem Trumpa. Nie wiadomo, kto dokładnie zostanie wysłany przez Chiny do USA, "FT" wskazuje jednak najbardziej prawdopodobnych kandydatów do tej roli. Wymienia w tym kontekście Han Zhenga, wiceprezydenta Chin, który czasami zastępuje go podczas wydarzeń ceremonialnych, brany pod uwagę ma być też bardzo doświadczony chiński szef dyplomacji Wang Yi.