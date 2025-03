"To było bardziej wystąpienie kandydata niż urzędującego prezydenta"

W środę gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24 był Michał Urbańczyk, który odniósł się do pierwszego w tej kadencji Donalda Trumpa przemówienia , które wygłosił on podczas połączonej sesji obu izb amerykańskiego Kongresu. - Trudno być zaskoczonym tym orędziem. Tego typu przemówienia są skierowane do Amerykanów i Trump rzeczywiście mówił o tym, co interesuje obywateli Stanów Zjednoczonych - przyznał.

- Mieliśmy do czynienia z kilkoma kwestiami, które zapewne zostaną zapisane w annałach parlamentaryzmu amerykańskiego, chociażby wyproszenie jednego z kongresmenów Partii Demokratycznej. To się do tej pory nie zdarzyło, aby aż tak mocno protestować w trakcie orędzia. To po prostu nie jest miejsce przeznaczone do tego - wyjaśnił Urbańczyk.