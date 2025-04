Trump o krwawym ataku Rosji: powiedziano mi, że popełnili błąd

Rosyjskie rakiety uderzyły w Sumy Źródło: Rada miejska Sum/Facebook

Myślę, że to było straszne i powiedziano mi, że popełnili błąd. Ale uważam, że to okropna rzecz - powiedział w niedzielę prezydent USA Donald Trump o rosyjskim ataku na Sumy w Ukrainie. Powtarzał też, że to "wojna Bidena".

W niedzielę doszło do ataku na miasto Sumy na północnym wschodzie Ukrainy. Pociski spadły na centrum miasta, gdy ludzie między innymi wracali bądź szli do cerkwi w związku z obchodzoną również w Ukrainie Niedzielą Palmową. Wielu spacerowało także po bulwarze w centralnej części Sum. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że zginęły 34 osoby, a 117 zostało rannych.

Rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w Sumy Źródło: PAP/DSNS Ukraina

Trump odniósł się do ataku rakietowego na Sumy na pokładzie Air Force One podczas powrotu z Florydy do Waszyngtonu. - Myślę, że to było straszne i powiedziano mi, że popełnili błąd. Ale uważam, że to okropna rzecz. Uważam, że cała wojna jest okropna. Uważam, że to, że ta wojna się zaczęła, jest nadużyciem władzy - powiedział Trump, oceniając po raz kolejny, że "gdyby on był prezydentem, USA nigdy nie pozwoliłby, żeby ta wojna wybuchła".

Dopytywany o wyjaśnienie wzmianki o pomyłce Rosjan, prezydent odparł tylko, że "Rosjanie popełnili błąd".

- To jest wojna Bidena. To nie jest moja wojna. To wojna, która toczyła się za Bidena (...). Po prostu próbuję ją zatrzymać, abyśmy mogli uratować wiele istnień. Mamy miliony martwych ludzi, którzy nie powinni być martwi. Pomyślcie o tym. Pomyślcie, co oznaczają sfałszowane wybory - mówił. Trump sugerował, że Putin zdecydował się najechać na Ukrainę, "bo nie szanował Bidena i nie dogadywał się zbyt dobrze z Zełenskim i kimkolwiek innym".

Rosjanie uderzyli rakietami w miasto Sumy w Ukrainie. Dziesiątki zabitych i rannych Źródło: Andrzej Zaucha/Fakty TVN

Reakcje z USA na atak w Sumach

Pytany o spotkanie swojego wysłannika Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem, Trump powiedział, że jego doradca miał "dobre spotkania mające związek z Rosją i Ukrainą".

Wcześniej, przed Trumpem, rosyjski atak potępił wysłannik ds. Ukrainy generał Keith Kellogg, który napisał, że "przekracza wszelkie granice przyzwoitości". "Jako były dowódca wojskowy znam się na wybieraniu celów i to (atak w Sumach) jest złe" - napisał.

Bardziej powściągliwie zareagował sekretarz stanu Marco Rubio, który złożył kondolencje z powodu ataku Rosjan, dodając, że jest to "tragiczne przypomnienie, dlaczego prezydent Trump i jego administracja poświęcają tyle czasu i wysiłku, aby spróbować zakończyć tę wojnę i osiągnąć trwały pokój".

Biały Dom sprawę komentował w niedzielę wieczorem czasu miejscowego. "Dzisiejszy atak rakietowy na Sumy jest jasnym i brutalnym przypomnieniem, dlaczego wysiłki prezydenta Donalda Trumpa, aby zakończyć tę straszną wojnę, mają miejsce w kluczowym momencie. Nasze serca są z ofiarami, ich bliskimi i wszystkimi, których dotknęła" - napisał oświadczeniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Brian Hughes.

Do niedzielnego ataku na Sumy doszło dwa dni po spotkaniu amerykańskiego specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu Steve'a Witkoffa z Władimirem Putinem w Petersburgu. Jak dotąd administracja Trumpa nie zamieściła komunikatu z tej rozmowy.

Atak sił rosyjskich na Sumy. Relacja Ołeha Biłeckiego Źródło: TVN24