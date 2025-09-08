Logo strona główna
Świat

"Pewni europejscy przywódcy" przylecą do USA. "Trzeba to zakończyć"

Donald Trump
Wspólne zdjęcie przywódców w Białym Domu
Źródło: Reuters
Donald Trump zapowiedział, że na początku tego tygodnia do Waszyngtonu przybędą europejscy przywódcy, by omówić zakończenie wojny w Ukrainie. Nie podał nazwisk. Prezydent USA poinformował też, że w najbliższych dniach przeprowadzi rozmowę z Władimirem Putinem.

- Mamy bardzo interesujące dyskusje. Europa, pewni europejscy przywódcy, przyjeżdżają do naszego kraju w poniedziałek lub wtorek, indywidualnie. I myślę, że to załatwimy - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w bazie Andrews po powrocie z finału turnieju US Open w Nowym Jorku. - Musimy to załatwić, bo kiedy traci się bez powodu od pięciu do siedmiu tysięcy żołnierzy tygodniowo, trzeba to zakończyć - dodał.

Prezydent USA nie uściślił, o jakich przywódców chodzi, a Biały Dom dotąd nie odpowiedział na pytania w tej sprawie. Wiadomo natomiast, że w poniedziałek do Waszyngtonu mają przybyć europejscy urzędnicy na czele z wysłannikiem UE ds. sankcji Davidem O'Sullivanem. Mają oni dyskutować na temat sankcji z ministrem finansów USA Scottem Bessentem.

Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa

Rozmowa z Putinem "w ciągu najbliższych dni"

Trump nie wspomniał tym razem o zamiarze nałożenia nowych sankcji na Rosję - chociaż wcześniej mówił, że jest na to gotowy.

Kolejny raz zapowiedział, że przeprowadzi rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem "w ciągu najbliższych kilku dni". Stwierdził przy tym, że nie podoba mu się to, co robi Rosja i nie podoba mu się wszystko to, co związane jest z tą wojną w Ukrainie. Przyznał, że rozwiązanie konfliktu jest trudniejsze, niż mu się zdawało. Mimo to jest pewien, że mu się to uda.

Trump chce przejść do kolejnego etapu sankcji. Kellog: ostatni atak Rosji jest eskalacją
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump chce przejść do kolejnego etapu sankcji. Kellog: ostatni atak Rosji jest eskalacją

Trump o zakładnikach Hamasu

Amerykański prezydent wyraził również przekonanie, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników znajdujących się w Strefie Gazy. Po raz kolejny stwierdził, że liczba żywych zakładników przetrzymywanych przez Hamas może być mniejsza niż 20, o których informuje Izrael.

Trump wcześniej w niedzielę ponownie zażądał od Hamasu uwolnienia wszystkich zakładników i ostrzegał przed poważnymi konsekwencjami w razie odmowy spełnienia tego postulatu.

Autorka/Autor: momo/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

