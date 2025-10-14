Trump ostrzega: albo się rozbroją, albo my ich rozbroimy

Trump o porozumieniu między Hamasem a Izraelem. "Wszyscy myśleli, że to było absolutnie niemożliwe" Źródło: TVN24

Pytany o spełnienie przez Hamas jednego z kluczowych punktów jego planu pokojowego, czyli rozbrojenia, Trump zapewnił, że zostanie on wdrożony.

- Oni się rozbroją, a jeśli się nie rozbroją, to my ich rozbroimy - zaznaczył, choć dopytywany powiedział, że nie musi tego tłumaczyć. Podkreślił też, że Hamas wie, iż nie może sobie z nim "pogrywać" i powołał się na rozmowy grupy z przedstawicielami USA.

- Rozmawiałem z Hamasem, powiedziałem: rozbroicie się, prawda? "Tak, proszę pana, rozbroimy się" - relacjonował Trump, uściślając później, że nie prowadził tej rozmowy osobiście.

Bojownicy Hamasu Źródło: MOHAMMED SABER/PAP

Prezydent USA stwierdził mimo to, że nie jest zaniepokojony zabójstwami dokonywanymi przez Hamas w Strefie Gazy, bo ich celem byli członkowie "bardzo złych gangów".

- Oni zlikwidowali kilka gangów, które były bardzo złe, bardzo, bardzo złe. I rzeczywiście je zdemontowali, zabili kilku członków gangu, ale szczerze mówiąc, nie przejąłem się tym zbytnio. To w porządku. To kilka bardzo złych gangów - powiedział Trump.

