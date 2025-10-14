Trump ostrzega: albo się rozbroją, albo my ich rozbroimy

Pytany o spełnienie przez Hamas jednego z kluczowych punktów jego planu pokojowego, czyli rozbrojenia, Trump zapewnił, że zostanie on wdrożony.
- Oni się rozbroją, a jeśli się nie rozbroją, to my ich rozbroimy - zaznaczył, choć dopytywany powiedział, że nie musi tego tłumaczyć. Podkreślił też, że Hamas wie, iż nie może sobie z nim "pogrywać" i powołał się na rozmowy grupy z przedstawicielami USA.
- Rozmawiałem z Hamasem, powiedziałem: rozbroicie się, prawda? "Tak, proszę pana, rozbroimy się" - relacjonował Trump, uściślając później, że nie prowadził tej rozmowy osobiście.
Prezydent USA stwierdził mimo to, że nie jest zaniepokojony zabójstwami dokonywanymi przez Hamas w Strefie Gazy, bo ich celem byli członkowie "bardzo złych gangów".
- Oni zlikwidowali kilka gangów, które były bardzo złe, bardzo, bardzo złe. I rzeczywiście je zdemontowali, zabili kilku członków gangu, ale szczerze mówiąc, nie przejąłem się tym zbytnio. To w porządku. To kilka bardzo złych gangów - powiedział Trump.
Autorka/Autor: ms/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP