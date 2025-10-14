Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump ostrzega: albo się rozbroją, albo my ich rozbroimy

Hamas
Trump o porozumieniu między Hamasem a Izraelem. "Wszyscy myśleli, że to było absolutnie niemożliwe"
Źródło: TVN24
Donald Trump zadeklarował, iż bojownicy Hamasu zapewnili go, że "rozbroją się", tak jak zakłada podpisany plan pokojowy. - Jeśli się nie rozbroją, to my ich rozbroimy - dodał prezydent USA.

Pytany o spełnienie przez Hamas jednego z kluczowych punktów jego planu pokojowego, czyli rozbrojenia, Trump zapewnił, że zostanie on wdrożony.

- Oni się rozbroją, a jeśli się nie rozbroją, to my ich rozbroimy - zaznaczył, choć dopytywany powiedział, że nie musi tego tłumaczyć. Podkreślił też, że Hamas wie, iż nie może sobie z nim "pogrywać" i powołał się na rozmowy grupy z przedstawicielami USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: rozpoczyna się faza druga

Trump: rozpoczyna się faza druga

Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków

Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków

- Rozmawiałem z Hamasem, powiedziałem: rozbroicie się, prawda? "Tak, proszę pana, rozbroimy się" - relacjonował Trump, uściślając później, że nie prowadził tej rozmowy osobiście.

Bojownicy Hamasu
Bojownicy Hamasu
Źródło: MOHAMMED SABER/PAP

Prezydent USA stwierdził mimo to, że nie jest zaniepokojony zabójstwami dokonywanymi przez Hamas w Strefie Gazy, bo ich celem byli członkowie "bardzo złych gangów".

- Oni zlikwidowali kilka gangów, które były bardzo złe, bardzo, bardzo złe. I rzeczywiście je zdemontowali, zabili kilku członków gangu, ale szczerze mówiąc, nie przejąłem się tym zbytnio. To w porządku. To kilka bardzo złych gangów - powiedział Trump.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MOHAMMED SABER/PAP

Udostępnij:
TAGI:
HamasIzraelStrefa GazyAutonomia PalestyńskaDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Zepsuli wielki dzień Ronaldo w jednej z ostatnich akcji
EUROSPORT
imageTitle
Mecz w cieniu demonstracji i zamieszek. Włosi zapewnili sobie baraże
EUROSPORT
imageTitle
Znamy kolejnego finalistę mundialu
EUROSPORT
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu? Sondaż
Polska
Magda Łucyan i Katarzyna Górniak nagrodzone na Gali Wszechmocne
"Wszechmocne" reporterki "Faktów" TVN. Dostały nagrodę
Polska
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
BIZNES
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Ponad połowa kraju objęta ostrzeżeniami
METEO
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
imageTitle
Mistrzostwa świata ostatecznie bez Izraela. Wszystkie wnioski odrzucone
EUROSPORT
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
BIZNES
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
Polska
Przebudowana winda przy stacji PKP Gocławek
"Po starej windzie został jedynie fundament". Wygodniej na ważnym węźle
WARSZAWA
Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA pod lupą. Osiem audytów, piętnaście zawiadomień
Polska
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
METEO
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz "jest mocny w gębie". "Stawianie go na piedestał napawa mnie niesmakiem"
Polska
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
BIZNES
14 1925 fpf cl-0008
"Ktoś musi nazwać pewne rzeczy po imieniu". Kowal o byłym premierze
Polska
141019 KOSTKOWSKI WT arch-0010
"Boże! Chce się żyć!". Przemiana pana Piotra po przeszczepie
Fakty
imageTitle
Są nie do zatrzymania. Młoda kadra Brzęczka znów zachwyciła
EUROSPORT
imageTitle
O jego wyczynie było głośno. Zmarł multimedalista olimpijski
EUROSPORT
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
BIZNES
shutterstock_1971141260
Duża awaria sieci komórkowej w polskim kurorcie
Kraków
Stacja metra Kabaty
Pies biegał po torach metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
WARSZAWA
imageTitle
Polak zdominował Austriaka. Teraz poprzeczka idzie w górę
EUROSPORT
Donald Trump na szczycie w Szarm el-Szejk
Trump: rozpoczyna się faza druga
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
METEO
D'Angelo
D'Angelo nie żyje
Kultura i styl
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Sikorski: wystarczy jeden telefon, żeby zakończyć wojnę
Polska
56 min
pc
"Rysuje się portret człowieka, którego nie do końca znaliśmy"
Kultura polityczna
pies shutterstock_2492453817
Nauczyciel kastrował w szkole psy i koty, które należały do uczniów
Katowice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica