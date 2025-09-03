Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

2025-09-02T224739Z_1_LWD164402092025RP1_RTRWNEV_C_1644-USA-TRUMP-VENEZUELA-PENTAGON-0001
Atak na łódź kartelu. Trump opublikował nagranie
Źródło: Reuters
Siły zbrojne USA przeprowadziły atak na łódź wenezuelskiego kartelu, transportującą narkotyki w kierunku USA. W wyniku operacji zginęło 11 członków gangu Tren de Aragua - poinformował Donald Trump. Prezydent USA opublikował nagranie z akcji.

Donald Trump poinformował o operacji podczas wtorkowego wystąpienia w Białym Domu. - W ciągu ostatnich kilku minut dosłownie ostrzelaliśmy łódź przewożącą narkotyki - powiedział prezydent. Ujawnił, że na pokładzie jednostki znajdowało się "mnóstwo narkotyków".

Zapisują się do milicji po wezwaniu prezydenta. Reakcja na "groźby USA"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapisują się do milicji po wezwaniu prezydenta. Reakcja na "groźby USA"

"Śmiercionośne uderzenie"

Więcej szczegółów podał we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social, wyjaśniając, że łódź należała do wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, który Trump na początku drugiej kadencji uznał za organizację terrorystyczną. Prezydent twierdzi też, że gang ten jest kontrolowany przez autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.

"Atak miał miejsce, gdy terroryści przebywali na wodach międzynarodowych, transportując nielegalne narkotyki w kierunku Stanów Zjednoczonych. W wyniku ataku zginęło 11 terrorystów. Żaden z żołnierzy sił zbrojnych USA nie ucierpiał w tym ataku. Niech to będzie ostrzeżeniem dla każdego, kto myśli o wwiezieniu narkotyków do Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump. Zamieścił też film z operacji, na którym widać niewielką łódź motorową, którą po trafieniu pocisku staje w płomieniach.

Wenezuelski minister komunikacji Freddy Ñáñez zasugerował w mediach społecznościowych, bez przedstawienia dowodów, że nagranie opublikowane przez Trumpa mogło zostać stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Informację o operacji przekazał również sekretarz stanu USA Marco Rubio. - Jak ogłosił prezydent Trump chwilę temu, dziś siły zbrojne USA przeprowadziły śmiercionośne uderzenie na południowym Morzu Karaibskim wymierzony w statek z narkotykami, który wypłynął z Wenezueli i był obsługiwany przez objętą sankcjami organizację narkotykowo-terrorystyczną - oznajmił Rubio.

Na razie nie wiadomo, jakie narkotyki znajdowały się na pokładzie łodzi.

USA chcą jego aresztowania, oferują fortunę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

USA chcą jego aresztowania, oferują fortunę

Trump wypowiada wojnę narkoterrorystom

Jak przypomina BBC, od powrotu do Białego Domu w styczniu administracja Trumpa uznała kilka organizacji zajmujących się handlem narkotykami i grup przestępczych w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej za organizacje terrorystyczne. Wśród nich znalazły się Tren de Aragua oraz inna wenezuelska grupa - "Kartel Słońc", który według władz USA ma być kierowany przez prezydenta Nicolasa Maduro oraz wysokich rangą urzędników państwowych, w tym przedstawicieli wojska i służb wywiadowczych.

W ostatnich dwóch miesiącach amerykańska armia wzmocniła swoje siły na południowych Karaibach, rozmieszczając tam dodatkowe okręty wojenne oraz tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. Administracja Trumpa wielokrotnie dawała do zrozumienia, że jest gotowa użyć siły, aby powstrzymać napływ narkotyków do USA.

W ostatnich tygodniach Waszyngton nasilił presję polityczną i wojskową na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Biały Dom wyznaczył nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania pod zarzutami związanymi z handlem narkotykami. Maduro zapowiedział, że Wenezuela będzie bronić się przed każdą próbą amerykańskiej interwencji wojskowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpNarkotykiWenezuelaNicolas Maduro
Czytaj także:
shutterstock_2588998133
Diagnoza serca w 15 sekund? Pomoże w tym stetoskop AI
Zdrowie
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Ciężarówka stanęła w ogniu na S5
Kujawsko-Pomorskie
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
METEO
imageTitle
Klasa Sabalenki. Wsparła kontuzjowaną rywalkę
EUROSPORT
Krzysztof Gawkowski
Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"
BIZNES
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
WARSZAWA
Tusk, Szłapka, Nowacka
"Platforma zniknie". Co dalej?
Polska
imageTitle
Zagrał mimo choroby, i to jak. "Myślę, że po meczu jest martwy"
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk wspomina znaną kreskówkę. I poleca ją posłom PiS
Polska
USA. Dron firmy Wing współpracującej z DoorDash dostarcza jedzenie w Charlotte
"Ludzie dzwonią do babci, myślą, że to jak UFO"
BIZNES
imageTitle
Przeleciał nad Lewandowskim w Spodku
EUROSPORT
Tragiczny wypadek pod Toruniem
Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z ciężarówką. Nie żyje
Kujawsko-Pomorskie
Antywojenny protest w Izraelu (2 września 2025)
Jedno z największych wyzwań ludzkości. "Poniesiemy klęskę"
Kultura i styl
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka
Łódź
Adam Szłapka
Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?
Polska
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Wybierają Polskę na nowe miejsce do życia. Skokowy wzrost
BIZNES
W wypadku zginęli obaj kierowcy
Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
Olsztyn
imageTitle
Djoković wygrał i zatańczył. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump dowiedział się "bardzo ciekawych" rzeczy o wojnie
Świat
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
METEO
imageTitle
Wróciła na boisko po walce z rakiem. "Cudownie jest poczuć się sobą"
EUROSPORT
Stryker Leonidas: nowoczesny, zwrotny i gotowy do misji.
W kilka sekund zestrzelił 49 dronów. Amerykanie przetestowali system Leonidas
Świat
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Koniec pięknej przygody Polaków w US Open
EUROSPORT
Policja w Chicago
Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend
Świat
Władimir Putin
Merz: Putin to zbrodniarz wojenny. Nie ma miejsca na ustępstwa
Świat
imageTitle
Znów niebezpiecznie. Protestujący wtargnęli na trasę
EUROSPORT
Burza
Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Świątek w grze o półfinał. Plan transmisji 11. dnia US Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica