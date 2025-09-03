"Śmiercionośne uderzenie" w łódź kartelu. Trump pokazał nagranie

Atak na łódź kartelu. Trump opublikował nagranie Źródło: Reuters

Donald Trump poinformował o operacji podczas wtorkowego wystąpienia w Białym Domu. - W ciągu ostatnich kilku minut dosłownie ostrzelaliśmy łódź przewożącą narkotyki - powiedział prezydent. Ujawnił, że na pokładzie jednostki znajdowało się "mnóstwo narkotyków".

"Śmiercionośne uderzenie"

Więcej szczegółów podał we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social, wyjaśniając, że łódź należała do wenezuelskiego gangu Tren de Aragua, który Trump na początku drugiej kadencji uznał za organizację terrorystyczną. Prezydent twierdzi też, że gang ten jest kontrolowany przez autorytarnego przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.

"Atak miał miejsce, gdy terroryści przebywali na wodach międzynarodowych, transportując nielegalne narkotyki w kierunku Stanów Zjednoczonych. W wyniku ataku zginęło 11 terrorystów. Żaden z żołnierzy sił zbrojnych USA nie ucierpiał w tym ataku. Niech to będzie ostrzeżeniem dla każdego, kto myśli o wwiezieniu narkotyków do Stanów Zjednoczonych" - napisał Trump. Zamieścił też film z operacji, na którym widać niewielką łódź motorową, którą po trafieniu pocisku staje w płomieniach.

Wenezuelski minister komunikacji Freddy Ñáñez zasugerował w mediach społecznościowych, bez przedstawienia dowodów, że nagranie opublikowane przez Trumpa mogło zostać stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji.

Informację o operacji przekazał również sekretarz stanu USA Marco Rubio. - Jak ogłosił prezydent Trump chwilę temu, dziś siły zbrojne USA przeprowadziły śmiercionośne uderzenie na południowym Morzu Karaibskim wymierzony w statek z narkotykami, który wypłynął z Wenezueli i był obsługiwany przez objętą sankcjami organizację narkotykowo-terrorystyczną - oznajmił Rubio.

Na razie nie wiadomo, jakie narkotyki znajdowały się na pokładzie łodzi.

Trump wypowiada wojnę narkoterrorystom

Jak przypomina BBC, od powrotu do Białego Domu w styczniu administracja Trumpa uznała kilka organizacji zajmujących się handlem narkotykami i grup przestępczych w Meksyku oraz innych krajach Ameryki Łacińskiej za organizacje terrorystyczne. Wśród nich znalazły się Tren de Aragua oraz inna wenezuelska grupa - "Kartel Słońc", który według władz USA ma być kierowany przez prezydenta Nicolasa Maduro oraz wysokich rangą urzędników państwowych, w tym przedstawicieli wojska i służb wywiadowczych.

W ostatnich dwóch miesiącach amerykańska armia wzmocniła swoje siły na południowych Karaibach, rozmieszczając tam dodatkowe okręty wojenne oraz tysiące żołnierzy piechoty morskiej i marynarzy. Administracja Trumpa wielokrotnie dawała do zrozumienia, że jest gotowa użyć siły, aby powstrzymać napływ narkotyków do USA.

W ostatnich tygodniach Waszyngton nasilił presję polityczną i wojskową na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Biały Dom wyznaczył nagrodę w wysokości 50 mln dolarów za informacje prowadzące do jego aresztowania pod zarzutami związanymi z handlem narkotykami. Maduro zapowiedział, że Wenezuela będzie bronić się przed każdą próbą amerykańskiej interwencji wojskowej.

