Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Wspólniczka Epsteina przed Kongresem. Miała powołać się na piątą poprawkę
Świat

Amerykańska flaga na półkuli. Trump opublikował kolejny fotomontaż

Zdjęcie zamieszczone na Truth Social przez Donalda Trumpa
Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium
Źródło: TVN24
Donald Trump opublikował zdjęcie z mapą, na której terytorium USA obejmuje też Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę. To nie jest pierwszy raz, kiedy amerykański prezydent opublikował tę przeróbkę na swojej platformie.

Opublikowana przez Donalda Trumpa na jego platformie Truth Social grafika to przerobione zdjęcie ze spotkania z sierpnia ubiegłego roku z europejskimi przywódcami.

W miejsce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.

Przerobione zdjęcie ze spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Przerobione zdjęcie ze spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Przerobione zdjęcie ze spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump
Zdjęcie z 18 sierpnia 2025 roku
Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami
Źródło: whitehouse.gov

Roszczenia terytorialne Trumpa

Prezydent nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem. Po raz pierwszy Trump zamieścił tę samą grafikę na swoim koncie w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do pozyskania Grenlandii. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump naprawdę opublikował wideo z rasistowskimi obrazami Baracka i Michelle Obamy
Trump naprawdę pokazał film z rasistowskim wizerunkiem Obamów
Gabriela Sieczkowska
Mem Białego Domu
Kolejny mem Białego Domu o Grenlandii
Donald Trump
Pozłacany, ogromny pomnik Trumpa? To nie żart

Obok Grenlandii Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, natomiast po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio mający kubańskie korzenie.

OGLĄDAJ: Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?
pc

Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adrian Wróbel /akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Donald TrumpKanadaKubaGrenlandiaWenezuelaPolityka zagraniczna USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica