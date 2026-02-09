Amerykańska flaga na półkuli. Trump opublikował kolejny fotomontaż

Trump: Grenlandia to jest nasze terytorium Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Opublikowana przez Donalda Trumpa na jego platformie Truth Social grafika to przerobione zdjęcie ze spotkania z sierpnia ubiegłego roku z europejskimi przywódcami.

W miejsce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.

Donald Trump opublikował przerobione zdjęcie ze spotkania z europejskimi liderami Przerobione zdjęcie ze spotkania Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami Źródło: truthsocial.com/@realDonaldTrump Spotkanie Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami Źródło: whitehouse.gov

Roszczenia terytorialne Trumpa

Prezydent nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem. Po raz pierwszy Trump zamieścił tę samą grafikę na swoim koncie w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do pozyskania Grenlandii. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.

Obok Grenlandii Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, natomiast po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio mający kubańskie korzenie.

OGLĄDAJ: Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować? Zobacz cały materiał

Opracował Adrian Wróbel /akw