Amerykańska flaga na półkuli. Trump opublikował kolejny fotomontaż

Opublikowana przez Donalda Trumpa na jego platformie Truth Social grafika to przerobione zdjęcie ze spotkania z sierpnia ubiegłego roku z europejskimi przywódcami.
W miejsce mapy Ukrainy, stojącej wówczas w Gabinecie Owalnym, wstawiono mapę zachodniej półkuli, na której terytorium zaznaczone w barwach amerykańskiej flagi obejmuje Grenlandię, Kanadę, Kubę i Wenezuelę.
Roszczenia terytorialne Trumpa
Prezydent nie opatrzył zdjęcia żadnym komentarzem. Po raz pierwszy Trump zamieścił tę samą grafikę na swoim koncie w styczniu w okresie napięć, związanych z jego dążeniem do pozyskania Grenlandii. Był to wówczas jeden z wielu memów, opublikowanych przez niego i Biały Dom na ten temat.
Obok Grenlandii Trump wielokrotnie wyrażał pragnienie, by do USA przyłączona została Kanada, natomiast po obaleniu Nicolasa Maduro w Wenezueli oświadczył, że to USA będą rządzić tym krajem. Żartował też, że po obaleniu reżimu na Kubie prezydentem tego kraju mógłby zostać jego sekretarz stanu Marco Rubio mający kubańskie korzenie.
