Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina

Donald Trump
Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Prezydent USA Donald Trump zaapelował do republikanów w Izbie Reprezentantów, by głosowali za ujawnieniem pełnych akt sprawy skazanego za przestępstwa seksualne Jeffreya Epsteina. To oznacza zmianę stanowiska Trumpa w tej sprawie. Dotąd naciskał on na polityków swojej partii, by nie głosowali nad ustawą. "Nie mamy nic do ukrycia" - napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social. 

Donald Trump wystosował apel do Partii Republikańskiej w sprawie głosowania za ujawnieniem akt sprawy Epsteina w niedzielnym wpisie na Truth Social.

"Jak powiedziałem w piątkowy wieczór na pokładzie Air Force One mediom, szerzącym fałszywe wiadomości, republikanie w Izbie Reprezentantów powinni zagłosować za ujawnieniem akt Epsteina, ponieważ nie mamy nic do ukrycia. Czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu Partii Republikańskiej" - napisał prezydent USA.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: EPA/RON SACHS

Zaznaczył, że niektórzy członkowie jego partii są "wykorzystywani" przez demokratów, którzy z powodów politycznych chcą skupiać uwagę na sprawie Epsteina, i dodał, że Izba może otrzymać wszelkie dokumenty, które "jej się należą według prawa".

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Agencja Reutera odnotowała, że wpis Trumpa pojawił się po tym, kiedy przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson oznajmił, że głosowanie nad ujawnieniem dokumentów Departamentu Sprawiedliwości w sprawie Epsteina powinno pomóc rozwiać zarzuty, jakoby Trump miał jakikolwiek związek z wykorzystywaniem i przemytem nieletnich dziewcząt przez Epsteina.

Wywieranie nacisków

Jak dotąd Trump i Biały Dom wywierali na republikańskich kongresmenów silne naciski, by nie popierali oni projektu ustawy nakazującego pełne ujawnienie przez resort sprawiedliwości akt Epsteina. Wysiłki te okazały się jednak bezskuteczne. Czterech republikańskich kongresmenów złożyło podpisy pod petycją demokratów, by wymusić głosowanie w tej sprawie. Ma ono się odbyć w nadchodzącym tygodniu i sukces inicjatywy jest niemal pewny niezależnie od stanowiska prezydenta. Dalszy los legislacji nie jest jasny, bo wymaga ona także głosowania w Senacie oraz podpisu prezydenta.

Jeffrey Epstein. Zdjęcie archiwalne
Jeffrey Epstein. Zdjęcie archiwalne
Źródło: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis/Getty Images

Dotychczas resort sprawiedliwości opublikował ok. 30 tysięcy stron dokumentów w sprawie Epsteina, lecz znaczna część z nich została okrojona. Administracja Trumpa twierdziła dotąd, że reszty dokumentów nie może ujawnić ze względów prawnych.

Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Demokraci publikują maile Epsteina, w których pisał o Trumpie

Trump nakazuje wszczęcie śledztwa

W piątek Trump - w odpowiedzi na coraz częstsze pytania dotyczące jego relacji z Epsteinem w świetle ujawnionych przez Kongres e-maili pedofila - nakazał prokuraturze wszczęcie śledztwa w sprawie związków Billa Clintona oraz innych demokratów i wspierających ich ludzi z Epsteinem.

Ze względu na nowe dochodzenie resort sprawiedliwości może odmówić publikacji akt objętych śledztwem.

W niedzielę republikański kongresmen Thomas Massie podał w wątpliwość działania Trumpa, zastanawiając się, czy prezydent podejmuje "ostatnią próbę" powstrzymania ujawnienia wszystkich spraw związanych ze sprawą Epsteina, zlecając nowe śledztwo - napisał "The Guardian".

Występując w programie "This Week" w telewizji ABC, Massie skrytykował Trumpa za to, że polecił prokurator generalnej Pam Bondi sprawdzić demokratów powiązanych z Epsteinem - dodał brytyjski dziennik, który przypomniał, że republikańska kongresmenka z Georgii Marjorie Taylor Greene również domagała się publikacji wszystkich dokumentów dotyczących Epsteina, co wywołało gniew Trumpa.

"Miła kobieta, ale nie wiem, co jej się stało. Myślę, że się zagubiła"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Miła kobieta, ale nie wiem, co jej się stało. Myślę, że się zagubiła"

OGLĄDAJ: Wydanie z 13.11.2025
pc

Wydanie z 13.11.2025

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/tr

Źródło: Reuters, The Guardian, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/RON SACHS

Udostępnij:
TAGI:
Jeffrey EpsteinDonald TrumpPartia Demokratyczna USAPartia Republikańska USAKongres USAIzba Reprezentantów
Czytaj także:
Papież Franciszek w Kanadzie
Watykan zwraca artefakty rdzennej ludności Kanady
Świat
Sześciu Azjatów zatrzymanych za złamanie przepisów pobytowych
Przebywali w Polsce nielegalnie, zatrzymania w Wólce Kosowskiej
WARSZAWA
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
BIZNES
imageTitle
Polacy poznali rywali w United Cup. Będzie okazja do rewanżu
EUROSPORT
Plan filmowy na Placu Zamkowym
Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia
WARSZAWA
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Duszniki-Zdrój
Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz. Prokuratura zajęła się sprawą
Wrocław
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda usunął krzyż z sali urzędu. Jest wyrok w sprawie
Lublin
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Polska
Mark Rutte
Szef NATO o dywersji na kolei w Polsce: jesteśmy w kontakcie
Świat
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Świątek zamurowało. Tego dania lepiej jej nie podkradać
EUROSPORT
shutterstock_2511627201
Psycholodzy: chatboty i aplikacje wellness mogą szkodzić. Dlaczego?
Zdrowie
Muzeum upamiętniające ofiary niemieckiego Stalagu 1B Hohenstein w Olsztynku - zdjęcie z 2015 roku
Kupił album o obozie jenieckim, miasto reaguje
Olsztyn
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Podejrzany o atak na taksówkarza to 18-letni Dominik P.
Chwalił się, że "pociął taksówkarza". Zarzuty i areszt za atak nożem
WARSZAWA
imageTitle
Dzielna walka Kurakowej w Lake Placid. Triumfatorka niezadowolona
Najnowsze
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
BIZNES
Fragmenty niemieckiej rakiety V-2 wydobyte w Bliźnie
Tajna broń Hitlera znaleziona na Podkarpaciu
Rzeszów
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
"Wszystkie ręce na pokład", "nie dajmy się zastraszyć"
Polska
Ukraińska policja
Ukraińskie gwiazdy wycofują się z koncertu. W tle afera korupcyjna
Świat
imageTitle
Jakość na boisku, charakter w szatni. Tak rodzi się nowy lider kadry
EUROSPORT
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
BIZNES
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Psycholog oskarżony o wykorzystywanie małoletniej
Wrocław
Prowadził mimo zakazu i pod wpływem alkoholu
Pijany wsiadł za kółko, miał trzy promile
WARSZAWA
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Silne opady śniegu i deszczu, a do tego lód na drogach
METEO
Premier Donald Tusk przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa
Incydenty na torach. Godzina po godzinie
Polska
Wypadek motocyklisty w miejscowości Lubiczów
Wyjeżdżał z parkingu, zderzył się z motocyklistą
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica