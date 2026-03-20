Trump o NATO. "Tchórze, zapamiętamy to"

Donald Trump: zlikwidowaliśmy w zasadzie wszystko, co można było tylko zniszczyć, włącznie z ich przywódcami Źródło: TVN24

"Bez USA NATO JEST PAPIEROWYM TYGRYSEM!" - zaczął Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zarzucił państwom sojuszu, że nie chciały dołączyć do walki o powstrzymanie Iranu w zdobyciu broni jądrowej. "Teraz, gdy ta walka została militarnie WYGRANA, z minimalnym ryzykiem dla nich, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz, prostym manewrze wojskowym" - napisał Donald Trump.

"To dla nich takie proste, mało ryzykowne. TCHÓRZE, ZAPAMIĘTAMY to!" - zakończył.

To kolejny już werbalny atak Trumpa na sojuszników z NATO w związku z jego żądaniami, by przyłączyli się do operacji w Ormuzie.

Tymczasem w czwartek pięć państw Sojuszu - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Włochy - oraz Japonia zadeklarowały gotowość do podjęcia "odpowiednich" działań, by odblokować ruch przez cieśninę. Trump pochwalił Japonię - która nie ogłosiła dotąd żadnych konkretnych kroków w tej sprawie - za to, że "stanęła na wysokości zadania" i kontynuował krytykę europejskich sojuszników. Rozmawiając w czwartek z premierką Japonii Sanae Takaichi, Trump podkreślił, że NATO "teraz staje się milsze, kiedy zobaczyli [jego - red.] podejście", lecz dodał, że jest na to za późno.

Blokada cieśniny Ormuz

Od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem żegluga przez cieśninę Ormuz jest bardzo utrudniona. Irańczycy atakują statki, które ich zdaniem należą do ich wrogów.

Jak podał w piątek "The Wall Street Journal", siły USA i sojuszników nasiliły działania zbrojne wokół cieśniny Ormuz, używając do tego śmigłowców Apache i nisko latających myśliwców do strącania dronów i niszczenia okrętów. Dziennik zaznaczył, że przywrócenie żeglugi w cieśninie może zająć tygodnie.

Według Pentagonu wojsko zatopiło lub uszkodziło dotąd ponad 120 irańskich okrętów i łodzi, jednak w ocenie cytowanych przez "WSJ" ekspertów Iran nadal ma duże zapasy min, rakiet manewrujących i łodzi w ukrytych bazach w głęboko położonych tunelach.

Według portalu Axios prezydent USA Donald Trump rozważa użycie wojsk lądowych, zajęcie irańskiej wyspy Chark, głównego punktu eksportu irańskiej ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Inne doniesienia mówią o rozważaniu przez USA wysłania wojsk lądowych na wybrzeże Iranu. Trump w czwartek zdawał się wykluczać wysłanie dodatkowych wojsk, choć dodał, że gdyby miał wykonać taki ruch, nie powiedziałby o tym dziennikarzom.

Opracował Filip Czerwiński /lulu