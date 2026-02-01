Donald Trump o Iranie: zobaczymy, co się wydarzy

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Amerykański prezydent poinformował o negocjacjach z Iranem w rozmowie z Fox News. Na sugestię, że bliskowschodni sojusznicy USA są sceptyczni co do możliwości zawarcia porozumienia, Donald Trump odparł, że to prawda.

- Ale oni negocjują, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiesz, ostatnim razem, kiedy negocjowali, musieliśmy wyeliminować ich program nuklearny, to nie wyszło. Więc wyeliminowaliśmy to w inny sposób - powiedział Trump.

Powtórzył, że w kierunku Iranu wypłynęła "wielka flota".

Trump: nie możemy zdradzić planu

Pytany o to, że sojusznicy USA z Zatoki Perskiej nie wiedzą, jaki jest jego plan wobec Iranu, Trump stwierdził, że nie może go im zdradzić.

- Nie możemy powiedzieć im planu. Gdybym powiedział im plan, to byłoby prawie tak złe, jakbym powiedział go tobie - a nawet gorsze - skwitował prezydent USA. - Ale zobacz, plan jest taki, że (oni) rozmawiają z nami i zobaczymy, czy możemy coś zrobić. W przeciwnym wypadku zobaczymy, co się wydarzy - mówił enigmatycznie.

W piątek Trump powiedział dziennikarzom, że jest w bezpośrednim kontakcie z Iranem i ocenił, że reżim chce zawrzeć układ. Dzień wcześniej groził, że czas na dojście porozumienie ucieka, a kolejny atak na Iran będzie gorszy, niż ten z czerwca ubiegłego roku, kiedy USA zaatakowały irańskie obiekty nuklearne.

