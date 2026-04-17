Trump o "nuklearnym pyle" i "zakazie" wobec Izraela

Donald Trump
Trump: papież mówi, że Iran może mieć broń jądrową
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone otrzymają "cały nuklearny pył" Iranu. Jak przekazał, ma on zostać wkrótce wydobyty we współpracy z Irańczykami. Odniósł się również do decyzji Teheranu o otwarciu cieśniny Ormuz oraz zadeklarował, że Izrael ma "zakaz" atakowania Libanu.

"USA otrzymają cały nuklearny pył, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2. Żadne pieniądze nie przejdą z rąk do rąk w żadnej formie" - napisał w piątek Trump w serwisie Truth Social.

Jak zaznaczyła stacja CNN, sformułowanie "nuklearny pył" najpewniej odnosi się do irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest powszechnie znane w energetyce jądrowej. Reuters podał natomiast, że to sformułowanie odnosi się do tego, co zdaniem Trumpa pozostało po zbombardowaniu irańskich instalacji nuklearnych przez Stany Zjednoczone i Izrael w czerwcu 2025 roku.

Źródło: Truth Social / @realDonaldTrump

Trump o "nuklearnym pyle": zejdziemy tam i zaczniemy wydobywać

- Wydobędziemy go wspólnie. Wejdziemy razem z Iranem, w spokojnym tempie, zejdziemy tam i zaczniemy wydobywać przy użyciu ciężkiego sprzętu.. Przywieziemy go z powrotem do Stanów Zjednoczonych - zapewnił Trump w rozmowie z Reutersem. Zapowiedział, że ten "nuklearny pył" zostanie wydobyty wkrótce.

Wcześniej amerykański portal Axios podał, powołując się na źródła, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez stronę amerykańską 20 miliardów dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran zapasów wzbogaconego uranu.

W rozmowie z agencją Bloomberga Trump przekazał jednak, że Irańczycy nie otrzymają żadnych ze swoich zamrożonych środków w USA. Mówił też, że Iran zgodził się na zawieszenie swojego programu nuklearnego na czas nieokreślony. Zapewnił, że porozumienie mające zakończyć wojnę z Iranem, rozpoczętą przez USA i Izrael 28 lutego, jest w większości gotowe.

Źródło: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Trump zapewnił też w rozmowie z telewizją NewsNation, że Iran zgodził się na to, by nie wzbogacać uranu. Władze Iranu nie potwierdziły jeszcze słów Trumpa, ale rezygnacja z uranu byłaby znaczącym krokiem w kierunku porozumienia mającego zakończyć wojnę - zaznaczyła stacja.

Trump: Izrael nie będzie bombardował Libanu

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił wcześniej w piątek, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez cieśninę Ormuz do końca obowiązywania rozejmu z USA i Izraelem. Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy 22 kwietnia. Aragczi dodał, że otwarcie Ormuzu jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek zawieszeniem broni w Libanie.

Trump oświadczył w piątek, że "ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem".

"Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT” - oznajmił Trump.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Donald Trump, Iran, Bliski Wschód, Liban, Izrael
Mikołaj Stępień
