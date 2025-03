Trump: nasi ludzie są w drodze do Rosji

Donald Trump spotkał się w Waszyngtonie z premierem Irlandii Michealem Martinem. W trakcie rozmów w Białym Domu odniósł się do ustaleń wtorkowego spotkania na linii USA-Ukraina w Arabii Saudyjskiej. Jak przekazał dziennikarzom, otrzymał pewne pozytywne informacje w sprawie możliwego rozejmu w Ukrainie . - Ale pozytywne informacje nic nie znaczą, to bardzo poważna sytuacja - cytuje prezydenta BBC.

Trump powtórzył również, że to Ukrainę uważał za trudniejszego partnera do rozmów. - Działy się ciekawe rzeczy, miałem tu kogoś, kto wydawał się nie chcieć pokoju. Teraz chce pokoju, więc zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Trump, odnosząc się do wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.