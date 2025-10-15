Trump: zakończyliśmy osiem wojen w osiem miesięcy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Time" w poniedziałek opublikował w internecie okładkę swojego numeru z listopada, na której widnieje zdjęcie prezydenta USA. We wpisie na platformie X magazyn podkreślił, że porozumienie w sprawie Strefy Gazy może stać się "popisowym osiągnięciem" drugiej kadencji Trumpa i może być punktem zwrotnym dla Bliskiego Wschodu.

Trust in Trump. Always. 🇺🇸 pic.twitter.com/4gcFeHirau — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025 Rozwiń Źródło: X

Trump skarży się na zdjęcie na okładce magazynu "Time"

"Magazyn 'Time' napisał dosyć dobry tekst o mnie, ale to zdjęcie chyba jest najgorsze w historii" - zirytował się prezydent USA Donald Trump we wtorek na platformie Truth Social.

"'Zniknęły moje włosy, a na mojej głowie pojawiło się coś unoszącego się w powietrzu, co wygląda jak korona, ale niezwykle mała. To naprawdę dziwne!" - skarżył się prezydent.

"Nigdy nie lubiłem robić zdjęć z dołu, ale to zdjęcie jest wyjątkowo kiepskie i trzeba zwrócić na to uwagę. Co oni robią i dlaczego?" - zapytał.

OGLĄDAJ: Jest powód do świętowania? Biejat: widzieliśmy sondaże