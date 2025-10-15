"Time" w poniedziałek opublikował w internecie okładkę swojego numeru z listopada, na której widnieje zdjęcie prezydenta USA. We wpisie na platformie X magazyn podkreślił, że porozumienie w sprawie Strefy Gazy może stać się "popisowym osiągnięciem" drugiej kadencji Trumpa i może być punktem zwrotnym dla Bliskiego Wschodu.
Trump skarży się na zdjęcie na okładce magazynu "Time"
"Magazyn 'Time' napisał dosyć dobry tekst o mnie, ale to zdjęcie chyba jest najgorsze w historii" - zirytował się prezydent USA Donald Trump we wtorek na platformie Truth Social.
"'Zniknęły moje włosy, a na mojej głowie pojawiło się coś unoszącego się w powietrzu, co wygląda jak korona, ale niezwykle mała. To naprawdę dziwne!" - skarżył się prezydent.
"Nigdy nie lubiłem robić zdjęć z dołu, ale to zdjęcie jest wyjątkowo kiepskie i trzeba zwrócić na to uwagę. Co oni robią i dlaczego?" - zapytał.
Autorka/Autor: asty/lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/TIME