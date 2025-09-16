Trump "będzie nadal próbował". Ma spotkać się z Zełenskim

Zełenski komentuje rozmowę z Trumpem Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marco Rubio, podczas zakończonej we wtorek wizyty w Izraelu, powiedział, że do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim prawdopodobnie dojdzie w Nowym Jorku, gdzie 24 września rozpoczyna się debata generalna wysokiego szczebla na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Sekretarz stanu zapewnił, że Trump będzie nadal starał się doprowadzić do rozejmu w Ukrainie. - Będzie nadal próbował. Jeśli pokój jest możliwy, chce go osiągnąć – stwierdził Rubio.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Waszyngtonie. Zdjęcie z 19 sierpnia Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Groźba nałożenia sankcji na Rosję

Trump wielokrotnie groził nałożeniem sankcji na Rosję, jeśli rosyjski przywódca Władimir Putin będzie kontynuował wojnę. Nie zrealizował jednak swoich gróźb pomimo kolejnych ataków Moskwy - przypomniała agencja AFP.

- Gdyby (Trump) wycofał się lub nałożył sankcje na Rosję i powiedział "koniec", to na świecie nie byłoby nikogo, kto mógłby pośredniczyć w zakończeniu wojny - stwierdził Rubio.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump w końcu nazwał Rosję agresorem

AFP przypomniała, że obejmując urząd, Trump sugerował, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin. Obwiniał też poprzedniego prezydenta Joe Bidena za rosyjską inwazję i krytykował przekazywanie przez USA pomocy Ukrainie.

W lutym tego roku, podczas wizyty ukraińskiego prezydenta w Białym Domu, Trump i wiceprezydent J.D. Vance publicznie zganili Zełenskiego, zarzucając mu niewdzięczność, po czym na krótko zawiesili wsparcie wojskowe i wymianę informacji wywiadowczych z Kijowem - przypomniała AFP, dodając, że wydarzenie to wprawiło w szok sojuszników USA. Inny wydźwięk miało spotkanie w sierpniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD