Świat

Trump o kolejnym spotkaniu z Putinem. "Chciałbym to zrobić niemal natychmiast"

Donald Trump
Derlatka o rozmowach Putina i Trumpa. "Mam raczej sceptyczne podejście"
Źródło: TVN24+
Prezydent USA Donald Trump przekazał, że jego spotkanie z przywódcą Rosji na Alasce będzie ukierunkowane na to, by dowiedzieć się, w jakim miejscu jest każda ze stron. - Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie - powiedział.

Donald Trump powiedział w środę, że istnieje duża szansa na to, by spotkanie z Władimirem Putinem na Alasce zaowocowało kolejnym spotkaniem, tym razem między przywódcą Rosji a prezydentem Ukrainy. Zagroził jednak, że w przypadku braku zawieszenia broni Rosję spotkają srogie konsekwencje

- Jest duża szansa, że zorganizujemy drugie spotkanie, które będzie bardziej produktywne niż pierwsze, ponieważ na pierwszym dowiem się, gdzie jesteśmy i co robimy - powiedział Trump podczas ogłaszania nagród Kennedy Center.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: Will Oliver/PAP/EPA

- Jeśli pierwsze spotkanie pójdzie w porządku, zrobimy drugie. Chciałbym to zrobić niemal natychmiast i odbędziemy drugie krótkie spotkanie między prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim i mną, jeśli zechcą mnie tam widzieć. To byłoby spotkanie, na którym być może dałoby się to załatwić, ale pierwsze spotkanie tego nie załatwi - stwierdził Trump. Nie podał daty ewentualnego drugiego spotkania.

Marcin Przydacz
Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Przydacz: wiedzieliśmy od wczoraj
Polska
Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w Helsinkach w 2018 roku
Czy nadchodzi przełom? "Trump nie jest w stanie dać tego, co chce Putin"
Donald Trump i Władimir Putin w 2018 roku
Trump-Putin: trwały pokój czy przyszła wojna? Debata TVN24+

Amerykański przywódca zapowiedział też, że Rosja poniesie konsekwencje, jeśli nie zgodzi się na wstrzymanie działań wojennych. Nie przybliżył, jakie działania ma na myśli. Trump ostrzegł Rosję przed sankcjami ekonomicznymi, jeśli rozmowy nie przyniosą efektów.

W piątek Donald Trump i Władimir Putin mają spotkać się w amerykańskim stanie Alaska, a tematem ich rozmów ma być wojna w Ukrainie i ewentualne rozmowy pokojowe. Wcześniej odbyła się telekonferencja europejskich przywódców, w tym prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, z amerykańskim prezydentem. Uczestnicy wideokonferencji zgodzili się, że priorytetem jest zawieszenie broni, a prezydent Ukrainy podkreślił, że nie może być mowy o zmianie terytorium jego kraju bez zgody Kijowa. Donald Trump ocenił rozmowę jako "bardzo przyjazną" i dał jej "dziesiątkę".

pc

pc
Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Donald Trump, Władimir Putin, Wołodymyr Zełenski, Wojna w Ukrainie, USA, Rosja, Ukraina, Polityka zagraniczna USA
