Laureat nagród Emmy w administracji Trumpa

Prezydent elekt USA Donald Trump ogłosił, że zamierza powołać producenta telewizyjnego Marka Burnetta na stanowisko specjalnego wysłannika do Wielkiej Brytanii w swojej nowej administracji. Burnett jest laureatem 13 nagród Emmy.

Zdaniem Donalda Trumpa, Mark Burnett ma nie tylko wielkie doświadczenie w dziedzinie mediów i biznesu, ale też "ma wyjątkowe umiejętności dyplomatyczne i cieszy się międzynarodowym uznaniem, co czyni go idealnym kandydatem" na stanowisko, które powinno przyczynić się do wzmocnienia stosunków między USA i Wielką Brytanią.