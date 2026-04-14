Świat Przeprosi papieża? Trump odpowiada Maciej Wacławik

Trump: papież Leon XIV nie wykonuje dobrej roboty

Trump, zapytany w poniedziałek w wywiadzie dla CBS News, czy zamierza zadzwonić do papieża, którego ostro skrytykował dzień wcześniej we wpisie na swojej platformie Truth Social, odpowiedział stanowczo: "nie". Przyznał, że opublikował post po obejrzeniu programu "60 minutes", w którym przedstawiono dezaprobatę Leona XIV wobec masowych deportacji i wojny z Iranem.

- Nie ma racji w [tych] sprawach - oświadczył Trump. - Według mnie nie powinien angażować się w politykę. Myślę, że najpewniej wyciągnął z tego takie wnioski - dodał. Powiedział też, że nie jest pewny, czy urodzony w USA papież Leon XIV odwiedzi Stany Zjednoczone w czasie jego prezydentury. - Nie mam pojęcia. To zależy od niego, nie ode mnie - oznajmił Trump.

Trump nie przeprosi papieża

Tego samego dnia prezydent USA został zapytany przez dziennikarzy zgromadzonych przed Gabinetem Owalnym, czy jest winien przeprosiny Leonowi XIV. - Nie, nie jestem - odparł Trump. - Bo papież Leon powiedział rzeczy, które są złe. Był przeciwny temu, co robię w sprawie Iranu, a nie można dopuścić do tego, by Iran miał broń jądrową. Papież Leon nie byłby zadowolony z końcowego wyniku - dodał.

Również w poniedziałek amerykański przywódca mówił o poruszeniu ze strony chrześcijańskiej prawicy z powodu opublikowania przez niego grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, na której wielu odbiorcom przypominał Jezusa. Trump przyznał w rozmowie z CBS News, że był zaskoczony reakcją na to, co opublikował. Obrazek w poniedziałek usunięto z profilu prezydenta.

Trump powiedział, że grafika była wykonana przez "bardzo pięknego, utalentowanego artystę". Zapewnił, że był przekonany, iż zdjęcie miało przedstawiać go jako lekarza, a nie Jezusa. Pytany o to, dlaczego usunął grafikę, odparł: - Normalnie nie lubię tego robić, ale nie chciałem, żeby ktoś był zdezorientowany. Ludzie byli zdezorientowani.

Trump wyraził też przekonanie, że zrobił "więcej dla Kościoła katolickiego niż jakikolwiek inny prezydent w ostatnich stu latach". - W czasie pandemii dałem im miliardy dolarów. Tonęli. Dałem im miliardy dolarów na edukację i to nie jest odpowiedni sposób traktowania kogoś, kto był tak dobry - skarżył się prezydent USA.

Papież Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom w samolocie w czasie podróży do Algierii, że będzie dalej apelował o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA. Wyjaśnił również, odnosząc się do słów Trumpa, że nie zamierza wchodzić z nim w dyskusję.