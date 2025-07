"Te dzieci wyglądały na głodne". Trump o Strefie Gazy

Strefa Gazy. Zrzut ładunków z pomocą humanitarną (27.07.2025 r.) Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump przebywa z wizytą w Szkocji. W poniedziałek spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Przed spotkaniem rozmawiał z dziennikarzami. Mówił między innymi o ultimatum dla Władimira Putina i o kryzysie humanitarnym w strefie Gazy. Ludzie w tej palestyńskiej półenklawie głodują w wyniku zbrojnych działań Izraela.

Trump o głodzie i "bałaganie" w Strefie Gazy

Trump został zapytany o słowa premiera Benjamina Netanjahu, który w niedzielę powiedział, że Izrael nie stosuje "polityki głodzenia", a w Strefie Gazy "nie ma głodu".

Amerykański prezydent odpowiedział, że "nie wie", czy to prawda. - Słyszałem o tym (o głodzie - red.) w telewizji, te dzieci wyglądały na głodne. My wysyłamy tam wiele pieniędzy, wiele żywności i inne państwa też to robią - odparł amerykański prezydent.

Sytuację w Strefie Gazy określił jako "bałagan". - Oni muszą otrzymać żywność i bezpieczeństwo teraz - podkreślił.

- Chcę, aby Izrael zapewnił pożywienie mieszkańcom Strefy Gazy - dodał Trump.

W niedzielę izraelska armia zapowiedziała dziesięciogodzinne "przerwy humanitarne" w działaniach zbrojnych na niektórych terenach Strefy Gazy. Pomoc humanitarna zaczęła docierać do mieszkańców drogą lądową i powietrzną.

Strefa Gazy. Zrzut pomocy humanitarnej samolotami z Jordanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich Źródło: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Prezydent USA skrytykował też organizację terrorystyczną Hamas, która nie wyraża zgody na wypuszczenie pozostałych izraelskich żywych zakładników i oddanie ciał zmarłych. Powiedział premierowi Izraela Beniaminowi Netanjahu, iż "być może powinien to osiągnąć innym sposobem".

