Zaginięcie studentki na Dominikanie

W sprawie powołano specjalną komisję wysokiego szczebla, której celem jest odnalezienie młodej kobiety, a media codziennie informują o nowych ustaleniach. Wiadomo, że 6 marca około 4:15 kamery monitoringu zarejestrowały Konanki w towarzystwie jej pięciu koleżanek i dwóch mężczyzn, gdy wchodzą na plażę. Jak pisze CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, według nagrań ok. 4:55 grupa, za wyjątkiem Konanki i jednego mężczyzny, opuściła plażę. Na nagraniach z monitoringu widać, że opuszcza on plażę tuż przed godz. 9, ale bez Konanki.

Mężczyzna został przesłuchany przez policję, ale funkcjonariusze nie traktują go jako podejrzanego w sprawie. Miał zeznać, że wraz z 20-latką pływali w oceanie, ale on poczuł się źle, więc wyszedł z wody i zasnął na leżaku. Według źródeł stacji nie jest formalnie zatrzymany, choć przebywa w pokoju hotelowym pod nadzorem policji. Gdy dziewczyna nie wróciła do swojego pokoju, jej koleżanki zaczęły jej szukać, a ok. godz. 16 zgłosiły jej zaginięcie obsłudze hotelu. Obiekt poinformował, że zaginięcie dziewczyny zbiegło się w czasie z awarią elektryczności w hotelu, co skłoniło wielu gości do wyjścia na zewnątrz na plażę.