Para turystów znaleziona martwa na Dominikanie. Zmarli we śnie

Christine Sauvé i Alain Noël, turyści z Kanady, zmarli we śnie 25 grudnia - powiedział kanadyjskiemu nadawcy CBC brat kobiety, Gilles Sauvé Jr. Ciała turystów znalazł syn pary, z którym wspólnie spędzali urlop na Dominikanie w miejscowości Villa Riva. Przyczyna śmierci obojga wciąż nie jest znana. W wywiadzie dla CTV News Gilles stwierdził, że "nie było absolutnie żadnego samobójstwa ani morderstwa".

Służby badają śmierć turystów

Sprawę badają lokalne służby. Brat ofiary przekazał, że wyników autopsji należy spodziewać się za około 45 dni. Jak relacjonował, jego siostra dzwoniła do niego w wieczór przed śmiercią i mówiła, że ma zawroty głowy i była w szpitalu. Miała mieć tam zrobione badania krwi, a na kolejny dzień zaplanowano kolejne.

W kontakcie z lokalnymi władzami jest strona kanadyjska, która zapewniła rodzinie pomoc konsularną. Jak relacjonuje rodzina, para oszczędzała pieniądze, aby móc podróżować na emeryturze. Zdaniem bliskich procedury związane ze śmiercią pary są utrudnione ze względu na okres świąteczny.

