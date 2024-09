Szef ukraińskiej dyplomacji podał się do dymisji

Zmiany w ukraińskim rządzie

W środę Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła inne zmiany w rządzie. Chodzi o dymisję wicepremierki do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olhy Stefaniszyny, a także trzech ministrów: sprawiedliwości Denysa Maluski, ochrony środowiska i zasobów naturalnych Rusłana Striłca oraz do spraw strategicznych gałęzi przemysłu Ołeksandra Kamyszina.

Parlament nie poparł dymisji złożonej przez wicepremierkę do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Iryny Wereszczuk. Do zatwierdzenia dymisji zabrakło 12 głosów deputowanych. Rada Najwyższa mianowała Kamyszina ministrem przemysłu strategicznego Ukrainy w marcu 2023 roku, a wcześniej, w latach 2021-2023, był on prezesem zarządu kolei państwowych Ukrzaliznycia. Stefaniszyna pełniła funkcję wicepremiera Ukrainy do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej od czerwca 2020 roku. Wcześniej, w latach 2017-2019, była szefową Biura Rządu do spraw Koordynacji Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej.