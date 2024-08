Kamala Harris może mieć problemy w ważnym stanie. "Nigdzie ta kwestia nie jest bardziej istotna"

"Ponad 100 tysięcy uczestników prawyborów Partii Demokratycznej w stanie Michigan oddało tzw. głosy niezaangażowane – nie było to tyle głosów, aby zmienić wynik prawyborów, ponieważ Biden nie miał konkurencji – ale ważyły one tak dużo, że partia nie mogła sobie pozwolić na ich zignorowanie" - zauważa dziennikarka.

"Co wydaje się niewielkim wysiłkiem, który może pokazać, że partia poważnie podchodzi do cierpień Palestyńczyków. W stanie Michigan, w którym w 2016 roku Donald Trump wygrał przewagą nieco ponad 10 tysięcy głosów, ci wyborcy mogą okazać się kluczowi. Jednym z najważniejszych pytań, związanych z tymi wyborami, jest to, czy Harris uda się odzyskać głosy zdemobilizowanych wyborców" - stwierdziła reporterka.

Demokraci podzieleni w sprawie wojny w Strefie Gazy

Założyciele ruchu Bez zaangażowania mówią, że chcą pomóc Kamali Harris w zdobyciu prezydentury, mobilizując społeczność arabsko-amerykańską. To jednak zależy od jej stosunku do sprawy palestyńskiej. A według nich wzywanie do podpisania zawieszenia broni, w czym Harris od dłuższego czasu bierze udział, jest niewystarczające. Postulują oni zagrożenie Izraelowi wprowadzeniem embarga na broń i amunicję, co ich zdaniem ograniczyłoby cierpienia palestyńskiej ludności cywilnej.