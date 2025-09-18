Chiny dogoniły USA dwie dekady wcześniej, niż się spodziewano

- Jak zmieniała się w ostatnich latach średnia długość życia w Chinach?
- Jaką średnią długość życia zakładały prognozy ONZ?
- Jak to możliwe, że Chiny tak szybko dogoniły Stany Zjednoczone?
- Jak przedstawia się sytuacja w Polsce?
O tym, że średnia oczekiwana długość życia w Chinach wynosiła pod koniec 2024 roku 79 lat, tamtejszy minister zdrowia poinformował w ubiegły czwartek. Szef Narodowej Komisji Zdrowia przekazał, że wydłużyła się ona o 1,1 roku w porównaniu z 2020 rokiem, co stanowi "znaczną poprawę".
Portal amerykańskiego "Newsweeka" zwrócił uwagę, iż z nowych danych wynika, że pod względem średniej oczekiwanej długości życia Chiny dogoniły Stany Zjednoczone. I doszło do tego o blisko 20 lat wcześniej niż zakładały prognozy ONZ. Potwierdzają to dane, które można znaleźć na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prognozy sugerują, że w 2044 roku średnia długość życia w Chinach wyniesie 82,4, zaś w USA - 82,39.
Długość życia. Chiny dogoniły USA
Jak to możliwe, że Chiny tak szybko dogoniły Stany Zjednoczone? W pierwszym z tych krajów w ostatnich latach doszło do poprawy warunków sanitarnych, jakości żywności i dostępu do czystej wody, zwiększył się też dostęp do opieki zdrowotnej. "Z kolei Stany Zjednoczone pozostają obecnie w tyle za większością krajów rozwiniętych pod względem średniej długości życia, obciążone rosnącą liczbą chorób związanych ze stylem życia i trwającą epidemią opioidów" - odnotował "Newsweek".
Amerykańskie Narodowe Centrum Statystyk Zdrowotnych (NCHS) już w 2022 roku poinformowało, że w roku 2021 oczekiwana długość życia Amerykanów spadła do 76,1 - to 11 miesięcy mniej w porównaniu do poprzedniego roku oraz o 2,7 roku mniej wobec 2019 roku. Wartość ta ponownie zaczęła wzrastać po pandemii COVID-19.
Jak długo żyją Polacy?
Jak przedstawia się sytuacja w Polsce? Zgodnie z danymi, które Główny Urząd Statystyczny przedstawił w połowie tego roku, średnia dlugość życia w 2024 roku, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, była najwyższą zanotowaną w historii naszego kraju. W ubiegłym roku polscy mężczyźni żyli przeciętnie 74,93 roku, a kobiety - 82,26 roku. W porównaniu z 2023 rokiem trwanie życia wydłużyło się o 0,3 roku - tak dla mężczyzn, jak i kobiet.
Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am
Źródło: Newsweek, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock