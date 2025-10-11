Logo strona główna
Świat

Kilkanaście nowych myśliwców i inwestycje warte miliardy euro

Myśliwiec F-35B
Wspólne ćwiczenia wojskowe sił estońskich i duńskich (luty 2023)
Źródło: Reuters Archiwum
Rząd w Kopenhadze ogłosił zakup dodatkowych 16 myśliwców F-35. Duńskie władze, po osiągnięciu porozumienia z opozycją, zapowiadają również kolejne inwestycje w obronność na Grenlandii.

Liczba myśliwców F-35 duńskich sił zbrojnych wzrośnie do 43 egzemplarzy. W ramach zamówienia dostarczone mają być również bezzałogowe drony (CCA), które mogą współpracować z tradycyjnym F-35.

Inwestycja we wzmocnienie sił powietrznych Danii to koszt 29 miliardów koron (około 3,8 miliarda euro) - poinformował duński resort obrony.

Myśliwiec F-35B, wariant myśliwca F-35
Myśliwiec F-35B, wariant myśliwca F-35
Źródło: dvidshub - Kyra Helwick

Rząd porozumiał się z opozycją również w sprawie zakupu nowej siedziby Dowództwa Arktycznego w stolicy Grenlandii Nuuk. Ponadto zgodzono się na budowę dwóch dodatkowych okrętów, radaru na wschodzie arktycznej wyspy, zakup dronów patrolowych, a także położenie podmorskiego kabla łączącego Danię z Grenlandią.

Koszt tych nakładów oszacowano na 27,4 miliarda koron (około 3,6 miliarda euro).

W Niemczech obawy o F-35. Niepewność, dyskusja i dementowana plotka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W Niemczech obawy o F-35. Niepewność, dyskusja i dementowana plotka

Dania dokonuje "historycznego wzmocnienia sił zbrojnych"

Dania jest już w trakcie wymiany modelu F-16 na F-35. Pierwszych 27 myśliwców F-35 Kopenhaga zamówiła w USA w 2016 roku. Obecnie duńskie siły powietrzne posiadają 15 tego rodzaju modeli, a sześć znajduje się w amerykańskiej bazie szkoleniowej. Dostawa ostatniej partii z pierwszego zamówienia spodziewana jest w 2026 roku.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen na konferencji prasowej nazwał zapowiedziane inwestycje "historycznym wzmocnieniem sił zbrojnych".

Rząd Danii pierwszy pakiet inwestycji w obronę Grenlandii ogłosił w styczniu tego roku. Wówczas z opozycją uzgodniono przeznaczenie prawie 15 miliardów koron (około dwóch miliardów euro) na trzy arktyczne okręty wojenne oraz dwa drony dalekiego zasięgu.

DaniaGrenlandia
