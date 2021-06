Setki tysięcy litrów ścieków trafiają co godzinę do Bałtyku. Powodem pęknięcie kopenhaskiego rurociągu

Do Morza Bałtyckiego przedostają się ścieki, które miały trafić do oczyszczalni. Dzieje się tak na skutek pęknięcia rurociągu kanalizacji w Kopenhadze – poinformowało przedsiębiorstwo kanalizacyjne Novafos. Od poniedziałku wieczorem do morza trafia co godzinę 700 tysięcy litrów nieoczyszczonej wody. - Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja wróci do normy – powiedział rzecznik firmy.