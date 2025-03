Czy Zełenski zrobił coś nie tak? Krótka odpowiedź premiera

Keir Starmer, szef brytyjskiego rządu, skomentował w wywiadzie dla BBC kłórnię Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Białym Domu. Zapytany w pewnym momencie, czy jego zdaniem Zełenski "zrobił coś nie tak", odparł: - Nie. Myślę, że to człowiek, którego kraj jest w stanie wojny od trzech lat.

Premier został też zapytany przez Kuenssberg, czy Zełenski "zrobił coś nie tak". - Nie. Myślę, że to człowiek, którego kraj jest w stanie wojny od trzech lat - odparł. Podkreślał, że to Ukraina została zaatakowana przez Rosję w 2022 roku. Dopytywany, dlaczego Trump w ostatnim czasie nie wypowiadał się w tej kwestii tak jasno, Starmer powiedział, że nie chce odpowiadać w imieniu amerykańskiego prezydenta.

Stramer zapowiada prace nad porozumieniem

Starmer mówił też, że Zełenski dzielnie służy swojemu krajowi od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji. W opinii premiera Wielkiej Brytanii czas ten jest dla Europy "prawdziwym momentem kruchości". Przekonywał, że Trump dąży do trwałego pokoju w Ukrainie, pomimo swojej retoryki i postawy wobec Zełenskiego. - Wszyscy się z tym zgadzają, oprócz Putina – powiedział Starmer.

Polityk wymienił trzy rzeczy, które jego zdaniem są niezbędne do osiągnięcia trwałego pokoju: amerykańskie zabezpieczenie, europejskie gwarancje bezpieczeństwa oraz silna i uzbrojona Ukraina. Dodał, że kwestia gwarancji bezpieczeństwa ze strony Amerykanów jest przedmiotem "intensywnych" dyskusji. Premier zapowiedział, że Wielka Brytania wraz z Francją i "być może jednym lub dwoma innymi" państwami będą współpracować z Kijowem, aby doprowadzić do zawieszenia broni. Zapewnił, że to porozumienie zostanie przedstawione stronie amerykańskiej.