Świat

Magazyn "Time" ogłosił Człowieka Roku

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Magazyn "Time" tytułem Człowieka Roku wyróżnił w tym roku grupę osób, nazwaną architektami sztucznej inteligencji, którzy rozpoczynają "wiek myślących maszyn i transformacyjnej technologii" - podała w czwartek redakcja amerykańskiego tygodnika.

Sam Jacobs, redaktor naczelny "Time'a", ogłosił, że w tym roku tytuł przypadł grupie osób, które miały "zachwycający i niepokojący" wpływ na losy ludzkości, są w stanie "przeistaczać teraźniejszość i przekraczać granice tego, co możliwe". W artykule czasopisma wymienione są takie postaci, jak dyrektor wykonawczy Nvidii Jensen Huang, szef Mety Mark Zuckerberg, właściciel X Elon Musk, założyciel i dyrektor wykonawczy OpenAI Sam Altman, badaczka AI, inżynier i szefowa firmy AMD Lisa Tzwu-Fang Su, brytyjski przedsiębiorca i badacz AI Demis Hassabis, założyciel i szef firmy Anthropic Dario Amodei, chińsko-amerykańska badaczka AI Fei-Fei Li, czy inwestujący w AI dyrektor wykonawczy SoftBanku Masayoshi Son.

"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"

"Jeśli nam się uda, całkowicie przekształci to sposób prowadzenia badań nad lekami"

Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"

Co się dzieje z Apple? "Nie można patrzeć na imprezę przez szybę"

Architekci AI z tytułem Człowieka Roku

Tłumacząc swą decyzję , redakcja tygodnika napisała, że w 2025 roku, gdy globalnymi rynkami zatrząsł chiński model AI DeepSeek, a wkrótce potem "tytani technologiczni Sam Altman, Larry Ellison i Masayoshi Son" oznajmili w Białym Domu, że zainwestują 500 mld dolarów w centra danych w USA w ramach projektu Stargate, stało się jasne, że "objawił się pełny potencjał sztucznej inteligencji".

Reuters przypomina, że "Time" należy do grupy mediów, które podjęły współpracę z firmami AI, a w czerwcu 2024 roku magazyn podpisał wieloletnią umowę z OpenAI, pozwalającą spółce, która stworzyła ChatGPT, wykorzystywać jego treści archiwalne.

Człowiek Roku 2024

Dwanaście miesięcy wcześniej Człowiekiem Roku magazynu "Time" został prezydent USA Donald Trump. Polityk dołączył tym samym do wąskiego grona osób dwukrotnie wyróżnionych przez słynny tygodnik. Należy do niego już kilku amerykańskich prezydentów, w tym Richard Nixon, Ronald Reagan i Barack Obama.

Przyszłość czy technościema? AI nie przynosi zysków
Przyszłość czy technościema? AI nie przynosi zysków

Czas przyszły

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TIME/TIME Person of the Year

