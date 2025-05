Kadyrow ciężko chory, poprosił Putina o "zwolnienie". Ruszył scenariusz zmiany władzy

Władimir Putin odwiedza Czeczenię. Kadyrow wita go na lotnisku w Groznym (08.2024) Źródło: Reuters

Przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow oznajmił po kolejnych doniesieniach o jego ciężkim stanie zdrowia, że poprosił Władimira Putina o "zwolnienie go z urzędu". Kadyrow rządzi od wielu lat, jego zastąpienie może być trudne, mimo to pojawia się nazwisko następcy.

Kluczowe fakty: Doniesienia o złym stanie czeczeńskiego przywódcy pojawiały się wielokrotnie.

W najnowszym artykule niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta. Jewropa" napisała, że Ramzan Kadyrow przestał opuszczać Grozny i spędza niemal cały czas w szpitalu.

Po kolejnych informacjach o ciężkim stanie jego zdrowia, Kadyrow oznajmił, że "poprosił" Władimira Putina o to, by "zwolnił go z urzędu".

48-letni Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią od 2004 roku. Według obrońców praw człowieka sprawuje władzę "twardą ręką", stosując represje i prześladując przeciwników.

Doniesienia o złym stanie czeczeńskiego przywódcy, namaszczonym na urząd przez Władimira Putina, pojawiały się od kilku lat. Niezależni dziennikarze zwracali m. in. uwagę na nadmierny obrzęk jego twarzy, który mógł powstać, jak spekulowano, w wyniku leczenia raka lub choroby nerek.

Kadyrow zwykle dementował doniesienia o pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Pisał na Telegramie, że "jest żywy i zdrowy".

Noclegi w klinice pod nadzorem lekarzy

W poniedziałek niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta. Jewropa" napisała, że Kadyrow przestał opuszczać stolicę Czeczenii, Grozny, i z powodu gwałtownie pogarszającego się stanu zdrowia spędza niemal cały czas w szpitalu. Przypomniała również, że ​​sześć lat temu u Kadyrowa zdiagnozowano martwicę trzustki. Śmiertelność w przypadku tej choroby wynosi prawie 80 procent.

Według źródeł "Nowej Gaziety. Jewropy" Kadyrow spędza dużo czasu w klinice Ajmed w Groznym, gdzie nocuje pod nadzorem lekarzy. "Jego działalność zawodowa ogranicza się do publikowania wpisów w mediach społecznościowych - zajmuje się tym służba prasowa. Jeśli chodzi o wydarzenia, które wymagają obecności szefa regionu, to pojawia się na nich szef rządu Magomed Daudow, odczytując orędzie powitalne od Kadyrowa" - napisała "Nowaja Gazieta. Jewropa".

Dodała, że w pobliżu lotniska w Groznym, na terenie, należącym do czeczeńskich sił specjalnych OMON, dyżuruje śmigłowiec pogotowia ratunkowego, który w razie potrzeby ma przetransportować przywódcę w potrzebne miejsce.

Ramzan Kadyrow Źródło: EVGENIA NOVOZHENINA/PAP

Scenariusz zmiany władzy

Choroba Kadyrowa uruchomiła scenariusz zmiany władzy w Czeczenii - odnotowała "Nowaja Gazieta. Jewropa". Jak stwierdziła, stawia on na swojego trzeciego syna, Adama, który jest nazywany "młodszą kopią" swojego ojca. 17-letni Adam Kadyrow nie będzie mógł jednak objąć najwyższy urząd w Czeczenii przez najbliższe lata, ponieważ zgodnie z rosyjską konstytucją powinien mieć co najmniej 30 lat, by móc tego dokonać.

W kwietniu tego roku Kadyrow mianował Adama na urząd sekretarza Rady Bezpieczeństwa, co jest odpowiednikiem stanowiska ministra.

Niezależne rosyjskie media informowały wcześniej, że władza Ramzana Kadyrowa opierała się na trzech głównych filarach: nieograniczonym finansowaniu Czeczenii z rosyjskiego budżetu federalnego, całkowitej kontroli nad czeczeńskimi siłami bezpieczeństwa i nietykalności osobistej, chroniącej przed ściganiem karnym, zagwarantowanej osobiście przez Putina. Kadyrow chciałby przede wszystkim - według niezależnych mediów - utrzymać kontrolę rodziny nad siłami bezpieczeństwa i aktywami biznesowymi, które obejmują niemal całą gospodarkę kraju.

Prośba do Putina i typowanie następcy

Po kolejnych doniesieniach o ciężkim stanie jego zdrowia Kadyrow oznajmił, że "poprosił" Władimira Putina o to, by "zwolnił go z urzędu". W rozmowie z propagandową gazetą "Cziecznia Siegodnia" mówił, że "słyszał plotki o swojej dymisji". "Piszą najróżniejsze rzeczy. Wręcz przeciwnie, ja sam proszę o zwolnienie mnie z urzędu. Inni będą mieli swoje własne inicjatywy, swoją własną wizję. Mam nadzieję, że moja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie" - dowodził.

Według rosyjskich analityków zastąpienie Kadyrowa, od lat rządzącego "twardą ręką" Czeczenią, może być trudne. Mimo to moskiewscy politolodzy już wskazują, kto mógłby go zastąpić. Nie wykluczają, że w przypadku rezygnacji czeczeńskiego przywódcę jego następcą może zostać obecny dowódca sił specjalnych Achmat, generał Apti Ałaudinow.

- To bardzo widoczna postać. Bohater Rosji, który znakomicie się wyróżnił podczas operacji specjalnej (inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę - red.). Ałaudinow ma doświadczenie w pracy na szczeblu federalnym i wie, jak współdziałać z siłami bezpieczeństwa - prognozował rosyjski politolog Jurij Swietow.

Według innego rosyjskiego politologa, Stanisława Tarasowa, obecnie jest "bardzo trudno wskazać prawdopodobnego następcę Kadyrowa, ponieważ jest on zbyt wpływową postacią w swoim regionie". Według Tarasowa, to nie Putin, a sam Kadyrow wskaże, kto go zastąpi. Politolog również przyznał, że może to być generał Apti Ałaudinow.