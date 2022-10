Czesi przeprowadzili "Referendum o Kralovcu" przed ambasadą Rosji w Pradze

W poniedziałek przed gmachem ambasady Rosji w Pradze zebrało się około 200 osób. Nie doszło do incydentów. Uczestnicy przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Keep calm and annex Kralovec" (zachowaj spokój i zaanektuj Kralovec), " Litwa , nasz najlepszy sąsiad, chwała Kralovcowi (i Ukrainie )", "Kralovec był, jest i będzie czeski. - W. I. Lenin".

Uczestnicy happeningu przynieśli ze sobą urnę, do której zbierali głosy za przyłączeniem Kralovca, czyli Kaliningradu, do Czech . Urny na referendalne głosy strzegł zaś duży pluszowy Krecik w wojskowym hełmie. Na cześć "piętnastego regionu Republiki Czeskiej" zabrzmiał też hymn państwowy.

Jednym z mówców żartobliwie przedstawiających czeskie prawa do Królewca, historyk prof. Uniwersytetu Karola w Pradze Michal Stehlik podkreślił, że z jednej strony wpisy w Internecie i akcje, jak "referendum" są żartem i satyrą, ale z drugiej pokazują absurd tego, co Federacja Rosyjska robi z historią i w jaki sposób wybiera z niej to, co jej się podoba.