Pierwsze ustalenia na temat przyczyn katastrofy kolejowej w Pardubicach

Do katastrofy doszło w nocy ze środy na czwartek w Pardubicach w środkowej części Czech . Zginęły cztery osoby, a 27 kolejnych zostało rannych. Inspekcja Kolejowa potwierdziła w czwartek wcześniejsze doniesienia medialne, że maszynista pociągu osobowego, który zderzył się w Pardubicach ze składem towarowym, nie zareagował na opuszczony semafor zakazujący jazdy.

Katastrofa w Pardubicach

Inspektorzy wyjaśniają teraz, czy doszło do usterki technicznej, błędu ludzkiego lub połączenia obu tych czynników, napisano w komunikacje Inspekcji Kolejowej w czwartek. Zapowiedziano też, że postępowanie Inspekcji potrwa kilka miesięcy. Maszyniści z obu składów nie zostali poszkodowani w katastrofie. Osobne śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

W czwartek media przekazały informację z Kijowa, gdzie ukraińskie MSZ poinformowało, że dwie spośród 4 ofiar katastrofy to kobiety - obywatelki Ukrainy. Dwie kolejne ofiary katastrofy to obywatele Słowacji - podał w czwartek słowacki MSZ, zaznaczając, że jest to informacja potwierdzona przez władze Czech.