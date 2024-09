Czeskie ministerstwo sprawiedliwości zaproponowało zmiany w prawie dotyczącym posiadania konopi indyjskich. Osoby w wieku powyżej 21 lat mogłyby legalnie uprawiać w domu do trzech krzaczków tej rośliny na własny użytek. Dodatkowo możliwe byłoby posiadanie do 50 gramów suszu marihuany w domu i 25 gramów poza nim. Nie wszyscy jednak popierają ten pomysł.

Obecnie w Czechach posiadanie do 10 gramów marihuany na własny użytek jest wykroczeniem. Posiadanie większej ilości jest uznawane za przestępstwo. W poniedziałek ministerstwo sprawiedliwości w Czechach zaproponowało, by posiadanie do trzech krzaczków konopi indyjskich, z przeznaczeniem na własny użytek, było legalne. Podobnie 50 gramów suszu marihuany w domu i 25 gramów poza nim. Za wykroczenie nadal byłoby uznawane posiadanie 4-5 roślin lub 51-100 gramów suszu konopi indyjskich w domu lub do 50 gramów poza nim. Posiadanie większej ilości nadal byłoby przestępstwem, które podlegałoby większej niż dotąd karze grzywny - do 50 tys. koron, czyli około 2 tys. euro, oraz półrocznej karze więzienia.