Poziom rzek w Czechach wciąż rośnie, alarmy powodziowe w 138 miejscach

Trzeci, najwyższy stopień alarmu powodziowego obowiązuje obecnie w 23 miejscach w Czechach. Poziom rzek w tym kraju wciąż rośnie. Trudna sytuacja jest również na Słowacji. W piątek pogorszono prognozę powodziową dla rzeki Morawy, której stan wzrósł tego dnia z 80 centymetrów do niemal trzech metrów.

Czeski Instytut Hydrometeorologiczny (CzHMU) poinformował, że trzeci, najwyższy stopień alarmu powodziowego obowiązuje obecnie w 23 miejscach w kraju. W sobotę o 6 rano jeden z trzech stopni powodziowych obowiązywał w 138 miejscach, w porównaniu do 80 przed północą.

Alarm powodziowym w Czechach

W Pradze padający od ponad 24 godzin deszcz spowodował, że podjęto decyzję o zamknięciu jednej ze stacji metra w centrum miasta. Nie udało się zlikwidować przecieku wody, która zaczęła zalewać stację "Muzeum". W pobliżu Wełtawy, która przepływa przez miasto, w kilku miejscach strażacy rozłożyli specjalne przeciwpowodziowe ściany. Ich lokalizacja odpowiada miejscom, w których woda wdarła się do miasta w 2002 roku.

Według meteorologów miasto powinno być bezpieczne, ale wiele zależy od rozwoju sytuacji na dwóch rzekach wpadających do Wełtawy poniżej Pragi: Berounce oraz Sazawy. Szczególnie istotna jest ta druga, na której nie ma ani jednego zbiornika retencyjnego.

Od nocnych godzin nie jeżdżą pociągi na ośmiu trasach. W większości są to połączenia lokalne, które mają być przywrócone jeszcze przedpołudniem. Kolejarze ponawiają apele o rezygnację z podróży. Trudno jest im zagwarantować, że pociągi pojada w zaplanowanym czasie.

Opady na granicy z Polską

Po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego premier Petr Fiala oświadczył w piątek, że dane wskazują na to, iż "czekają nas niespokojne dni".

Czesi obawiają się "powodzi stulecia"

Cezary Paprzycki z tvn24.pl, który jest w Czechach, opowiadał w piątek wieczorem, że służby są postawione w stan gotowości. Nad Wełtawą "rozpoczęto dziś po południu montaż specjalnych barier, które mają uchronić budynki", a od jutra "będzie już kompletny zakaz zbliżania się do rzeki", mówił na antenie TVN24.

- Były też informacje, aby przeparkować auta, jeżeli te są gdzieś w okolicy Wełtawy. Jutro ma również być dalsza część przekazywania worków z piaskiem, żeby zabezpieczyć czeską stolicę. W Pradze w 2002 roku przyszła tak zwana powódź pięćdziesięciolecia. Wtedy zalane zostało chociażby słynne praskie metro. Ta obawa cały czas w Czechach jest, że może dojść do powtórki - relacjonował Paprzycki.

- Po posiedzeniu dzisiejszego sztabu kryzysowego na czele z szefem rządu informowano, że może dojść nie tyle do powodzi pięćdziesięciolecia, a stulecia. Mimo że służby są w stanie gotowości, to cały czas istnieje obawa o to, że te mniejsze potoki, dopływy rzeczne, zaczną występować z brzegów i zalewać szczególnie te mniejsze miejscowości. Ta kulminacja ma być jutro i w niedzielę w Czechach - dodał.