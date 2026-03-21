Pożar hali w Czechach. Sprawdzają, czy doszło do ataku terrorystycznego

"Zwołałem dziś sztab kryzysowy MSW w związku z pożarem w hali w Pardubicach. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał, odnotowujemy straty materialne. Analizujemy wszystkie dostępne informacje. Istnieje prawdopodobieństwo, że zdarzenie miało związek z atakiem terrorystycznym" - poinformował na platformie X minister spraw wewnętrznych Czech Lubomir Metnar.

Svolal jsem na dnešek krizový štáb ministra vnitra v souvislosti s požárem haly v Pardubicích. Událost se obešla bez zranění, evidujeme škody na majetku. Zabýváme se všemi dostupnými informacemi. Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem. O dalším postupu budu… — Lubomír Metnar (@metnarl) March 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi Krajowa Centrala ds. Zwalczania Terroryzmu, Ekstremizmu i Cyberprzestępczości. "Sprawdzane są podejrzenia, że doszło do ataku terrorystycznego" - poinformowała czeska policja na platformie X.

Případem se již začal zabývat NCTEKK ve spolupráci s @VSZ_Praha pro podezření ze spáchání TERORISTICKÉHO útoku dle § 311 TZ. Vše za aktivní spolupráce bezpečnostních služeb. Aktuálně nebudeme zveřejňovat další informace. #policiepp https://t.co/d2O8FGpINl — Policie ČR (@PolicieCZ) March 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Kryminalistycy współpracują w tej sprawie z Prokuraturą Generalną w Pradze. W śledztwie uczestniczą również Służba Informacji Bezpieczeństwa (BIS) oraz wywiad wojskowy.

W Pardubicach znajduje się między innymi siedziba firmy LPP Holding, współpracującej z Izraelem w produkcji dronów.

Premier wzywa do zabezpieczenia zakładów zbrojeniowych

Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa, która w Czechach jest organem rządu, premier Andrej Babisz powiedział wieczorem, że firmy zajmujące się produkcją uzbrojenia, jego komponentów lub pracami związanymi z technologią specjalną powinny zapewnić swoje bezpieczeństwo na własny koszt. Jego zdaniem możliwe jest powiązanie wydawania licencji na produkcję specjalną z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

Po posiedzeniu Rady nie podniesiono obowiązującego od dłuższego czasu drugiego w czterostopniowej skali, alertu terrorystycznego.

Śledczy badają sprawę pożaru hali w Pardubicach Źródło: MARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Portal aktualnie.cz poinformował, że do podłożenia ognia przyznała się organizacja o nazwie The Earthquake Faction, która ma atakować infrastrukturę związaną z izraelskim przemysłem zbrojeniowym w Europie.

Część mediów zwróciła uwagę, że LPP Holding produkuje drony dla Ukrainy. Ich zdaniem wykorzystanie w komunikacie dla portalu aktualnie.cz organizacji, która ma atakować cele związane z Izraelem, może być formą zasłony dymnej. Władze nie skomentowały takich sugestii.

Opracował Adam Styczek