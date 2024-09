Pękła tama w Ostrawie, woda zalewa część miasta. Media: są dwie duże wyrwy

U zbiegu dwóch dużych rzek, Opawy i Odry, w wale znajdują się dwie duże wyrwy o długości około 50 metrów - podają czeskie media, powołując się na zdjęcia lotnicze, jakimi mają dysponować służby. Woda dostaje się do miasta, w związku z czym tym podjęto ewakuację części mieszkańców jednej z dzielnic.

W mediach pojawiła się następnie informacja nie o jednej, ale dwóch wyrwach, które pojawiły się u zbiegu tych dwóch rzek, na prawym brzegu Odry. Portal czeskiego radia - iROZHLAS.cz - napisał: "Strażacy dysponują zdjęciami lotniczymi, z których wynika, że ​​u zbiegu rzek Opawy i Odry, na prawym brzegu Odry, w wale są dwie duże szczeliny o długości około 50 metrów". Nie jest jasne, czy podana wartość to łączna długość obu wyrw, czy też każda z nich jest długa na 50 metrów.

Pękła tama w Ostrawie

Operacja musi uwzględniać siłę prądu zarówno tego w korycie Odry, jak i wody z niej wypływającej. Ogromne worki z piaskiem muszą być zrzucone przed taką wyrwą w wale, by nurt rzeki sam załatał dziurę.

Ewakuacja w Czechach

W dzielnicy Przywóz rozpoczęła się bowiem kolejna już w ostatnim czasie ewakuacja ludzi. Zajmuje się tym miejski sztab kryzysowy. Uratowano kilkaset osób. Z zalanych bloków można było ewakuować mieszkańców tylko pontonami lub śmigłowcem. Uratowani ludzie są przewożeni autobusami do centrum ewakuacyjnego, które miasto utworzyło w miejscowości Czerna Louka. Można tam dostać wodę pitna i coś do zjedzenia, są też miejsca noclegowe. Gdyby okazało się, że w bazie jest za mało miejsca, miasto ma możliwość ulokowania powodzian także w akademikach.

Co to oznacza dla Polski? Pierwsza reakcja podczas sztabu kryzysowego

Premier Donald Tusk zapytał podczas posiedzenia sztabu kryzysowego o to, jak sytuacja z przerwaniem wału w Ostrawie może wpłynąć na sytuację w naszym kraju .

Wcześniej w poniedziałek centrum informacji turystycznej w Ostrawie zaapelowało w mediach społecznościowych do Polaków, by nie przyjeżdżali do miasta w najbliższym tygodniu w związku z sytuacją powodziową w Czechach.